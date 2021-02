Immobilienunternehmer aus Winterthur – Robert K. Heuberger gestorben Der Winterthurer Immobilienunternehmer Robert K. Heuberger lebt nicht mehr. Der Siska-Gründer ist im Alter von 99 Jahren gestorben.

Robert Heuberger vor einer Sulzer-Tandem-Dampfmaschine im Jahr 2011. Foto: Marc Dahinden

In Winterthur ist am Wochenende der Immobilienunternehmer und Mäzen Robert K. Heuberger in seinem 100. Lebensjahr gestorben, wie seine Familie am Dienstag bekannt gab. 1954 gründete er zusammen mit seiner 2016 verstorbenen Frau Ruth Heuberger-Mötteli die Immobilienfirma Siska. Diese war federführend beim Bau der Einkaufszentren Neuwiesen beim Hauptbahnhof Winterthur, Effi-Märt (Effretikon) sowie Uschter 77 und Illuster (Uster). Ausserdem baute Heuberger – zunächst als Leiter eines Handwerkerkonsortiums, später als Alleinunternehmer – in Winterthur und der Ostschweiz viele Hundert vorwiegend preisgünstige Wohnungen. Auch war er der Initiant der Überbauung Gutschick in Winterthur, die, erstmalig für die Schweiz, Prinzipien des skandinavischen Siedlungsbaus übernahm: zwei Wohntürme, dafür weite Grünflächen, locker verstreute Wohnhäuser, Unterniveaugaragen, Ladenzentrum, Spielplätze und Kinderkrippe.

Robert K. Heuberger stammte aus bescheidenen Verhältnissen in Olten und wuchs als Halbwaise auf. Er absolvierte eine Banklehre und mobilisierte als junger Generalagent der Bâloise in Frauenfeld im grossen Stil Anlagegelder von Versicherungen, mit denen er bauwilligen, aber kapitalschwachen Bauherren zu 2. Hypotheken verhalf, welche die Banken damals noch ablehnten. Bald war Heuberger der Vertrauensmann von Pensionskassen und vermögenden Anlegern. Zeitweise zählte er auch bekannte Filmschauspieler zu seinen Kunden und Freunden, darunter Lilli Palmer, Curd Jürgens, Hildegard Knef, Peter van Eyck und andere.

Intensiv beteiligte sich Heuberger an der Transformation von Winterthur von der Industrie- zur Dienstleistungsstadt. Vom komplexen Umnutzungsprojekt der Sulzer-Liegenschaften in der Stadtmitte nahm er bewusst Abstand. Dafür realisierte er die Umwandlung des Osram-Industrieareals sowie des früheren Volg-Hauptsitzes beim Bahnhof, wegen ihrer gekrümmten Bauform allgemein bekannt als «Banane». Diesen mächtigen Block führte er einer neuen, gemischten Nutzung aus Büros, Wohnungen, Fitnesscenter und einem grossen Hotel zu.

Gross war Heubergers Engagement für kulturelle und soziale Belange. Er war ein passionierter Theaterliebhaber und schrieb in den 1960er- und 1970er-Jahren zehn unterhaltende Stücke, die an in- und ausländischen Bühnen mit Erfolg aufgeführt und vereinzelt auch verfilmt wurden. 1983 bis 1989 präsidierte er den Theaterverein, dessen Mitgliederzahl sich in dieser Zeit verdoppelte.

Schliesslich waren Ruth und Robert K. Heuberger grosszügige Mäzene. Sie engagierten sich stark für den Bau von günstigen Studentenwohnungen, stifteten den grössten Schweizer Preis für Jungunternehmer, unterstützten die Erhaltung industrieller Denkmäler sowie die Sternwarte Winterthur. In manchen Jahren vergab die Familienstiftung über sechs Millionen Franken an gemeinnützige Institutionen. 2013 holte Heuberger zusammen mit seinem einstigen politischen Gegner, dem SP-Stadtpräsidenten Ernst Wohlwend, den Club of Rome nach Winterthur, den er grosszügig ausstattete, nachdem die Hauptstadt Zürich in einer Referendumsabstimmung Nein gesagt hatte zur dauernden Beherbergung dieser umweltpolitischen Denkstätte.

