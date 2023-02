Aufgefallen in Winterthur – Roboter Elodie weist den Weg Statt Servicepersonal ist im Lagerhaus Zebrabox ein Roboter für die Kundinnen und Kunden zuständig. Der elektronische Helfer kann neuerdings sogar Lift fahren. Muriel Blum

Roboter Elodie wartet auf den Lift, um die Kundschaft zum persönlichen Lagerraum zu bringen. Foto: PD

Mehr als 500 Lagerräume auf sechs Etagen: Wer in der Zebrabox, einem grossen Lagerhaus an der Autobahn A1 in Töss, seine Box finden möchte, kann schon mal den Überblick verlieren. Seit 2021 werden hier grosse und kleine Lagerabteile für Private angeboten. Das sogenannte Selfstorage boomt.