Puppen und Roboter sorgen für Stimmung – Roboter ersetzen Baseball-Fans Inmitten der weltweiten COVID-19-Pandemie sollte am Samstag in Taiwan ein Baseballspiel stattfinden.

Ist das die Zukunft? Roboter ahmen Fans nach und spielen Schlagzeug. Video: Tamedia

In Taiwan sollte am Samstag das letzte Baseballspiel der Profi-Liga stattfinden. Der chinesische Inselstaat soll im Gegensatz zu anderen Ländern nur knapp 400 Personen zählen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dies ermöglichte es der Baseball-Liga ihr Spiel zu organisieren. Die taiwanische Gesundheitsbehörde riet jedoch davon ab, Zuschauer in das Taoyuan-Stadion zu lassen.

Roboter-Schlagzeuger sorgen für die richtige Stimmung

Um in dem leeren Stadion für etwas Atmosphäre zu sorgen, schloss sich das Gastgeberteam mit einer lokalen Roboterfirma zusammen. Diese stellte Roboter, die Schlagzeug spielen zur Verfügung. Die Schlagzeuger sollten für Stimmung während des Spiels sorgen. Zudem wurden die Zuschauerränge mit Puppen besetzt, die jubelnde Fans darstellten.

Zum Schluss war die Mühe des Gastgeberteams jedoch umsonst. Das Spiel musste wegen schlechten Wetterverhältnissen abgesagt werden.

( noh/ap )