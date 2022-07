ZHAW in Winterthur – Roboterhunde und E-Rennautos locken den Nachwuchs an die ZHAW In der Nacht der Technik zeigt die ZHAW ihre coolsten Technik-Projekte. Bei Kindern punkten sie mit Science-Fiction-Flair, bei Erwachsenen mit Alltagsverbesserung und bei den Jugendlichen mit Bier. Deborah von Wartburg

Dieser Roboterarm testet Magnete für Herzpumpen. Eine gemeinsame Bachelor-Arbeit in Systemtechnik und Maschinenbau. Foto: Roger Hofstetter

Mit Gedanken einen Gamecharakter steuern oder virtuell Äpfel pflücken. An der Nacht der Technik am Freitag zeigte die ZHAW dem breiten Publikum wie sehr Science-Fiction-Ideen bereits in der Realität von Wissenschaftlerinnen und Ingenieuren angekommen sind. Mit der jährlichen Ausstellung über Forschungsprojekte und Bachelorarbeiten will die Winterthurer Hochschule aber auch das Interesse des Nachwuchses für seine technischen Studiengänge wecken.