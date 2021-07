Gastronomie in Illnau – «Rössli»-Wirtepaar kündigt Abschied an Vreni und René Kaufmann gehen im August 2022 in den Ruhestand. Die Stadt sucht ab Oktober eine Nachfolge. Heinz Zürcher

Vreni und René Kaufmann führen das Rössli seit 16 Jahren. Foto: PD

Im nächsten Jahr erreicht Rössli-Pächterin Vreni Kaufmann ihr Pensionsalter. Und sie spüre innerlich, dass die Zeit gekommen sei, vom Wirten Abschied zu nehmen, sagt sie am Telefon. «Ich bin überhaupt nicht müde, aber ich will dann aufhören, wenn ich noch voller Kraft bin.» Seit 16 Jahren führt sie mit ihrem Mann das Gasthaus in Illnau. Zuvor war dort René Kaufmann bereits 17 Jahre lang als Küchenchef tätig.

Im August 2022 soll Schluss sein. Nun habe die Stadt Illnau-Effretikon als Besitzerin des Lokals genügend Zeit für eine Nachfolgelösung, sagt Vreni Kaufmann. Und ihr und ihrem Mann bleibe mehr als ein Jahr, um von den Gästen Abschied zu nehmen. «Vor ein paar Wochen haben wir unsere Mitarbeitenden und den Stadtrat informiert, dann unsere Lieferanten und Gäste.»