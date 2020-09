Kritik des neuen TV-Spots – Roger Federer trifft auch Töne – manchmal Für einen TV-Spot singt der Tennis-Star einen Beatles-Song. Unsere Musikkritikerin hat hingehört. Susanne Kübler

Der Song ist ja gut gewählt: «With a Little Help From My Friends» singt Roger Federer im TV-Spot seiner bevorzugten Telekommunikationsfirma, und «ein bisschen Hilfe von Freunden» respektive professionellen Sängerinnen und Sängern erhält er dann auch. Er kann sie brauchen, und er weiss das: Als «nicht sehr gut» beschreibt er seine Stimme im Interview mit «20 Minuten». Eine Karriere à la Vreni Schneider, die mit ihrem Schunkellied «En Kafi am Pischterand» aus der Kurve flog, scheint er nicht anzupeilen.