Analyse zu Federers Abgang – Roger Federer tritt ab, und wir leben auf Er wurde als Tennisspieler weltberühmt, er war der beste Botschafter, den die Schweiz je hatte. Trotzdem ist es gut, dass er jetzt aufhört. Für ihn wie für uns. Jean-Martin Büttner

Superstar: Roger Federer vor seinem Halbfinal gegen Rafael Nadal bei den ATP World Tour Finals 2013 in London. Foto: Getty Images

Eine englische Boulevardzeitung schickte einst einen Reporter in die Schweiz, er sollte herausfinden, was dieser Federer denn für ein Leben führe. Der Brite glaubte es nicht, als er in Münchenstein angekommen war und bei Roger Federer in den Garten schaute. Denn der weltberühmte Tennisstar stand da und hängte vergnügt die Wäsche auf. Und so trat er auch am liebsten auf, der beste Botschafter, den die Schweiz je hatte. Federer hat nicht nur das Tennis als Spiel, Taktik und tänzerische Eleganz neu definiert, sondern das hysterische Starentum zu einem Auftritt der Herzlichkeit heruntergedimmt.