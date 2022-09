Emotionaler Instagram-Post – «Ich liebe Euch» – Roger Federer tritt zurück Die Sport-Welt steht für einen Moment still. Der King of Tennis erklärt in einem Schreiben seinen Abgang: «Es ist eine bittersüsse Entscheidung.» René Stauffer

Abschied eines Weltstars: Am 7. Juli 2021 winkte Roger Federer letztmals in Wimbledon in die Menge. Nun wird er in der kommenden Woche ein letztes Mal spielen – wieder in London. Foto: Ben Solomon (Pool/Getty Images)

Roger Federers Comeback auf die Wettkampfbühnen war schon vor Monaten auf diesen Laver-Cup anberaumt worden, der kommende Woche von Freitag bis Sonntag in der Londoner O2-Arena zum Spektakel werden soll. In den vergangenen Tagen hatten sich die Hinweise und Informationen verdichtet, dass Federers Fahrplan Richtung Comeback ziemlich weit in Verzug geraten ist, unter anderem habe sich Wasser in seinem dreifach operierten Knie angesammelt, schrieb diese Zeitung.

Im Laufe des Donnerstags kamen erste Gerüchte auf, dass schon in den kommenden Tagen das Ende von Federers Karriere bevorsteht. Wie er selbst auf Instagram schreibt, hat er sich dazu entschlossen, seine Karriere nach dem Laver-Cup zu beenden. «Es ist eine bittersüsse Entscheidung», sagt er auf Instagram, «ich werde alles vermissen, was die Tour mir gegeben hat.» Zu seinen Fans sagt er: «Ich liebe euch und werde euch nie verlassen.» (Lesen Sie hier das ganze Statement im Wortlaut)

Der Zeitpunkt ist gut gewählt. Denn der Laver-Cup in London ist sein Turnier, das er mit Geschäftspartner Tony Godsick aus der Taufe gehoben hat und zu seinem Vermächtnis werden soll, analog dem Ryder-Cup der Golfer. Mit seinem angekündigten Rücktritt zum Ende der kommenden Woche erhält das Turnier enorm viel willkommene Medienpräsenz.

Als Federer 2021 in Wimbledon seine letzte Partie gegen den Polen Hubert Hurkacz im Viertelfinal 3:6, 6:7, 0:6 verloren hatte, war er fest gewillt gewesen, ein weiteres Comeback anzustreben, auch im Hinblick auf seine körperliche Fitness nach der Karriere. Sein Traum, noch einmal auf der grossen Bühne seine Künste zu zeigen und die Ovationen zu spüren, muss der beliebteste Tennisspieler der Geschichte deswegen vielleicht nicht ganz abschreiben. Gut vorstellbar ist, dass er an einem oder mehreren Abschiedsevents noch einmal auftritt und dabei noch einmal richtig Geld für seine Stiftung sammelt.

Seine letzte Niederlage, sein letzter Match: Roger Federer gratuliert Hubert Hurkacz zum Sieg im Wimbledon-Viertelfinal 2021. Foto: Edward Whitaker (Getty Images)

«Die letzten drei Jahre waren eine grosse Herausforderung», schreibt Federer in den sozialen Medien. «Ich bin 41 und kenne die Limiten und das Leistungsvermögen meines Körpers. Seine Botschaft an mich in letzter Zeit war eindeutig.» Er habe in 24 Jahren mehr als 1500 Partien gespielt, «das ist mehr als ich je erträumt hatte. Jetzt muss ich erkennen, dass das Ende meiner Wettkampflaufbahn erreicht ist.»

Sportstars und Menschen auf der Welt reagieren in den sozialen Medien umgehend auf die Rücktrittsankündigung Federers, einer der grössten Sportler überhaupt. Der einstige Rivale Juan-Martin Del Potro schrieb auf Twitter: «Danke für alles, das du für das Tennis und mich gemacht hast. Die Tenniswelt wird ohne dich nicht mehr dieselbe sein.»





René Stauffer ist seit 1981 Sportredaktor mit Spezialgebiet Tennis. Er berichtete unter anderem von über 90 Grand-Slam-Turnieren und ist der Verfasser zweier in mehrere Sprachen übersetzter Bücher über Roger Federer. Mehr Infos @staffsky

