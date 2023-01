Uniqlo reagiert auf Inflation – Roger Federers Sponsor erhöht die Firmengehälter um bis zu 40 Prozent Der reichste Mann Japans und Gründer des Uniqlo-Konzerns gibt seinen Angestellten ab März deutlich mehr Geld. Doch ob das wirklich hilft, ist fraglich. Thomas Hahn aus Tokio

Roger Federer posiert im Jahr 2018 im Uniqlo-Hauptsitz in Tokio. Die japanische Kleidermarke ist sein Kleidersponsor. Foto: Toshifumi Kitamura (AFP)

Tadashi Yanai, Gründer und Chef des Kleiderwarenhauses Uniqlo, ist laut «Forbes»-Magazin der reichste Mann Japans. Sein Unternehmen, das unter anderen mit dem Schweizer «King of Tennis» Roger Federer wirbt, hat längst einen internationalen Zuschnitt. Der 73-jährige Yanai fürchtet niemanden und sagt, was er denkt. Seine Art kam sicher nicht immer gut an in Japans Regierungskreisen – etwa, wenn Yanai deren Südkorea-Abneigung kritisierte oder im Frühjahr 2022 trotz Wladimir Putins Krieg in der Ukraine zunächst die russischen Uniqlo-Filialen behalten wollte.