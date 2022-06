Immunität schützt Mitglieder oberster Bundesbehörden vor Strafverfolgung Infos einblenden

Die Mitglieder der obersten Bundesbehörden sind durch ihre absolute und relative Immunität grundsätzlich vor Strafverfolgung geschützt. Nur in sehr wenigen Fällen wird der Aufhebung der Immunität zugestimmt. Zweck dieser Privilegien ist der Erhalt der Funktionsfähigkeit der Bundesbehörden. Unterschieden wird zwischen der absoluten und der relativen Immunität. Die Träger können nicht von sich aus auf sie verzichten.

Absolute Immunität: Die Mitglieder der Bundesversammlung, des Bundesrats sowie die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler geniessen für ihre Äusserungen in den Räten und deren Organen eine absolute Immunität. Sie können für diese Äusserungen weder strafrechtlich noch zivilrechtlich noch disziplinarisch zur Verantwortung gezogen werden. Eine Ausnahme gibt es: Ratsinterne Disziplinarmassnahmen für Ratsmitglieder sind zulässig.

Relative Immunität: Für Handlungen, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit und Stellung stehen, geniessen die Mitglieder der Bundesversammlung, des Bundesrats, der Bundesgerichte, die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler, die Bundesanwältin oder der Bundesanwalt, die beiden stellvertretenden Bundesanwältinnen oder Bundesanwälte sowie die sieben Mitglieder der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft eine relative Immunität. Diese schützt sie vor strafrechtlicher, jedoch nicht vor zivilrechtlicher Verfolgung.

Gesuch durch Strafverfolgungsbehörde: Im Gegensatz zur absoluten Immunität kann die relative Immunität aufgehoben werden. Tätig werden muss eine Strafverfolgungsbehörde mit einem Gesuch. Die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-N) und die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) beraten das Gesuch nacheinander.

Szenario 1 – Kein Zusammenhang zu amtlicher Stellung: Sie treten nicht auf das Gesuch ein, wenn kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der amtlichen Stellung und der vorgeworfenen Tat besteht. In diesem Fall kann die Strafverfolgungsbehörde die Strafverfolgung aufnehmen.

Szenario 2 – Zusammenhang zu amtlicher Stellung: Kommen die Kommissionen zum Schluss, dass die inkriminierende Tätigkeit im unmittelbaren Zusammenhang zur amtlichen Stellung und Tätigkeit steht, so überprüfen sie in einem zweiten Schritt, ob die Immunität aufzuheben ist. Hierbei überprüfen sie als erstes, ob ein Straftatbestand gegeben zu sein scheint. Ist dies nicht der Fall, heben sie die Immunität nicht auf.

Szenario 3 – Zusammenhang und Straftatbestand: Scheint jedoch ein Straftatbestand gegeben, so wägen die Kommissionen zwischen dem öffentlichen Interesse an der ungehinderten Ausübung des parlamentarischen Mandats und dem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung ab. Überwiegt das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung, so heben die Kommissionen die Immunität auf.

Seit 2012 behandelten die Parlamentskommissionen insgesamt 13 Immunitätsaufhebungsgesuche. Die Kommissionen traten auf drei Gesuche nicht ein. 2012 beim damaligen Nationalrat Christoph Blocher (SVP/ZH) und 2016 bei Nationalrat Pirmin Schwander (SVP/SZ) bestritten die Kommissionen den unmittelbaren Zusammenhang mit der amtlichen Stellung und Tätigkeit – mit der Folge, dass die Strafverfolgungsbehörde die Strafverfolgung aufnehmen konnte.