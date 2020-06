«Roger Federer wird seinen elften Titel in Basel anstreben»

Die Swiss Indoors müssen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie voraussichtlich abgesagt werden. Wäre es nicht möglich gewesen, das Turnier mit besonderen Sicherheitsmassnahmen und reduzierter Besucherzahl durchzuführen?

Es liegt mir viel daran, die spezifische Situation zu betonen, in der sich Basel befindet. Wenn das US Open ohne Zuschauer ausgetragen wird, Stockholm vielleicht mit halb vollen Rängen oder Antwerpen in einem vollen Stadion spielt, dann hat das mit den lokalen Gegebenheiten zu tun. Das ist eben von Ort zu Ort verschieden. Für die Marke Swiss Indoors sind Geisterspiele aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht tragbar. Es liegt zudem wirtschaftlich auf der Hand, dass wir nicht auf die Ticketeinnahmen verzichten können.