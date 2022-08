Serie «Alles fürs Haustier» – Roher Pansen und Mäuse: Wenn der Hund wie ein Raubtier gefüttert wird Ralf Dietrich und Judith Lenherr verkaufen in ihrer Hunde-Oase alles, was es für die Frischfleischfütterung von Haustieren braucht. Angefangen hat es mit der eigenen Hündin. Nicole Döbeli

Wer hier einkauft, kauft meist viel: Judith Lenherr und Ralf Dietrich haben 2014 die Hunde-Oase in Pfungen eröffnet. Foto: Madeleine Schoder

«Wir versuchen, den Hasen in mehreren Portionen wieder zusammenzusetzen», erklärt Ralf Dietrich zwischen zwei langen Reihen aus Tiefkühlern. Er ist Co-Geschäftsführer der Hunde-Oase in Pfungen, die sich auf die Fütterung von Hunden und Katzen mit rohem Fleisch spezialisiert hat. In der freien Wildbahn gewinnen Raubtiere die Nährstoffe, die sie brauchen, aus Beutetieren, die sie bis auf das Skelett nahezu ganz fressen. Anhänger der Barf-Methode – das Akronym steht für «biologisch artgerechtes rohes Futter» – wie Dietrich möchten diese Ernährungsweise für ihre Haustiere nachempfinden und damit möglichst naturnah bleiben.