Neuer Recyclinghof bei Neftenbach – Rohre schlucken Altglas, Büchsen und PET Am Montag eröffnet die Hs. Mühle Recycling AG ihr Eco-Center, ein Recyclinghof für Private. Im modernen Bau verstecken sich viele Erinnerungsstücke. Nina Thöny

Die rostigen Stützen der neuen Recyclinghalle in Riet fungierten früher als Kolbenstangen in einem Schiffsmotor von Sulzer. Foto: Enzo Lopardo

Armin Mühle zeigt auf drei grosse Stützen. Sie rosten. «Da ist mir beim Bauen nicht das Geld ausgegangen, sondern mir gefällt das so», sagt der Inhaber der Hs. Mühle Recycling AG zu 14 Besucherinnen und Besuchern. Eine blaue Maske mit Firmenlogo verdeckt sein Lachen. Die rostigen Kolbenstangen stammen von einem alten Schiffsdieselmotor von Sulzer. Mitarbeitende von Mühle hatten diesen vor drei Jahren auseinandergenommen. Nun tragen die Kolben die oberen Stockwerke des neuen Eco-Centers.

Das Eco-Center ist ein Recyclinghof für Private. Es liegt in Riet bei Neftenbach, direkt an der Seuzachstrasse. Nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit werden Mitarbeitende es am Montagmorgen in Betrieb nehmen. Am Samstag öffnete die Firma ihre Türen ein erstes Mal, damit sich die Leute den Recyclinghof vorab anschauen konnten.