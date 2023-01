19-jähriger Traumtorschütze – Roko Simic und der FCZ – das könnte ein kurzes Vergnügen werden Der 19-Jährige beweist gegen Luzern, warum er seit Jahren mit Vorschusslorbeeren überschüttet wird. Ob der Stürmer über den Sommer hinaus in Zürich bleibt, ist höchst fraglich. Florian Raz

Hebt ab: Roko Simic jubelt nach seinem Treffer zum 2:2 für den FC Zürich gegen Luzern. Foto: Philipp Schmidli (Keystone)

Gestatten, Roko Simic der Name. Mit «Sch» am Anfang und «Tsch» am Schluss. Zum FC Zürich gekommen mit Vorschusslorbeeren, wie sie im modernen Fussball gerne mit beiden Händen verteilt werden. Simic ist 1,90 gross und Stürmer. Also wird er als der neue Erling Haaland angepriesen. Für ältere Semester ist er der neue Davor Suker – weil er den kroatischen Pass hat.