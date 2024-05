Die mutige Russin – Sie kritisiert Putin und outete sich – und bezahlt einen hohen Preis Daria Kasatkina zeigt als eine der wenigen Russinnen Haltung: Sie verurteilt den Ukraine-Krieg und steht zu ihrer Homosexualität. Nun ist sie ein Tennisprofi ohne Heimat. Simon Graf aus Paris

Angriffig auf und neben dem Court: Daria Kasatkina ist erfolgreich ins French Open gestartet. Foto: Yoan Valat (EPA)

Seit Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, ist Daria Kasatkina nie mehr in ihrer russischen Heimat gewesen. Und so bald wird sie dahin auch nicht zurückkehren. Denn sie gilt da als «ausländische Agentin». Und mit unliebsamen Persönlichkeiten wird in Russland unzimperlich umgesprungen. Umso mehr zu Kriegszeiten.

Die 27-Jährige machte sich unbeliebt, weil sie sich im Gegensatz zu den meisten russischen Sportlerinnen und Sportlern klar gegen den Ukraine-Krieg positionierte. Und dann outete sie sich im Juli 2022 auch noch als lesbisch, was in Russland immer noch geächtet ist.

Ein Leben aus dem Koffer

Seit über zwei Jahren tourt Kasatkina als Nomadin durch die Welt. Sie plant ihre Aufenthalte und Trainingsblöcke rund um die Turniere und trainiert zwischendurch in einer Akademie ausserhalb von Barcelona oder in Dubai. Vor Roland Garros gewährte sie dem US-Netzwerk CBS ein eindrückliches Interview über ihr Leben ohne Heimat. Es half, dass Interviewer Jon Wertheim in der Tennisszene sehr respektiert ist und unter anderem das Buch «Strokes of Genius» über den Wimbledon-Final 2008 zwischen Roger Federer und Rafael Nadal schrieb, das auch als TV-Doku erschien.

Sie sei selber überrascht von ihrem Mut, sagt Kasatkina. «Ich bin von Natur aus ein sehr vorsichtiger Mensch. Ich überlegte es mir dreihundertmal, bevor ich etwas sagte. Und wenn ein heikles Thema aufkam, sass ich normalerweise in einer Ecke und äusserte mich nicht. Aber da (als der Krieg ausbrach) realisierte ich: Ich kann nicht einfach nur dasitzen und nichts sagen. Als ich ein kleines Mädchen war, nahm ich mir vor, im Leben das Richtige zu tun. Ich habe die kleine Dascha nicht betrogen.»

Erstmals öffnete sie sich gegenüber dem russischen Youtuber Witja Krawtschenko, der sie im Sommer 2022 in Spanien besuchte. Sie bezeichnete den Krieg als «riesigen Albtraum» und solidarisierte sich mit den ukrainischen Tennisspielerinnen, die ständig in Angst leben müssten, dass ihr Zuhause zerbombt werde. «Was die Menschen in der Ukraine alles durchmachen müssen, kann ich mir gar nicht vorstellen», sagte sie. «Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke. Wenn ich irgendetwas tun könnte, um diesen Wahnsinn zu stoppen, nur ein kleines bisschen, ich würde es sofort tun. Ich fühle mich so hilflos.»

In Februar dieses Jahres solidarisierte sich Kasatkina auf den sozialen Medien nach dem Tod des Kremlkritikers Alexei Nawalny mit dessen Witwe. «Nawalny wollte zeigen, dass man seine Meinung sagen und sich nicht fürchten muss», sagte Kasatkina gegenüber CBS. «Das war sehr mutig von ihm. Vielleicht zu mutig. Dafür bezahlte er den Preis.» Hat auch sie Angst als prominente russische Stimme gegen den Krieg? «Bis jetzt habe ich die Linie nicht überschritten», sagte sie. «Ich hoffe es nicht.»

Sie vermisst Russland, aber …

Sie liebe ihr Land, betonte Kasatkina. «Vor dem Krieg verbrachte ich viel Qualitätszeit dort. Ich genoss es stets, zurückzukehren und Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser. Jetzt nicht mehr. Ich vermisse meine Heimat die ganze Zeit. Aber bevor ich zurückkehre, müsste einiges passieren. Der Krieg müsste beendet werden, und einige (homophobe) Gesetze müssten verändert werden, damit ich mich sicher fühlen könnte.» Wann dieser Tag komme, wisse sie nicht. Es dürfte noch eine Weile dauern.

Beim Interview mit Youtuber Krawtschenko bricht sie, als dieser sie fragt, ob sie sich überlegt habe, dass sie vielleicht nie mehr nach Russland zurückkehre, in Tränen aus. Er nimmt sie in den Arm und tröstet sie. Kasatkinas älterer Bruder Alexander ist nach Kanada ausgewandert, ihre Eltern leben weiter in Russland. Was den Ukraine-Krieg betrifft, sind sie nicht auf der gleichen Wellenlänge wie ihre Tochter. «Aber sie sind meine Eltern. Und wenn ich möchte, dass sie meine Entscheidungen akzeptieren, muss ich auch ihre respektieren.»

Nicht nur ihre Kritik an Putin, den sie wohlweislich nie beim Namen nennt, sondern auch ihr Coming-out hat ihr Leben stark geprägt. Zum Guten, wie sie sagt. Es sei eine riesige Last von ihren Schultern gefallen. «Die Reaktionen darauf waren heftig. Aber ich habe es nie bereut. Ich realisierte erst danach, wie stark mich dieses Versteckspiel eingeschränkt hatte. Ich konnte nie ich selbst sein. Nicht im Leben, aber auch nicht auf dem Tenniscourt. Denn all diese Dinge sind miteinander verknüpft.»

Sie hoffe, als einflussreiche Sportlerin anderen Mut zu machen, sagte sie. «Es gibt so viele Tabus in der russischen Gesellschaft. Die Denkweise, es sei eine Wahl, homosexuell zu werden, ist lächerlich. Es ist so viel einfacher in dieser Welt, heterosexuell zu sein. Wieso soll man sich sein Leben schwer machen, besonders in Russland? Was soll das bringen? Ich habe mich so lange versteckt, jetzt konnte ich es nicht mehr tun. Mit sich im Reinen zu sein, ist das Wichtigste. Alle anderen sollen denken, was sie wollen.»

Ihre Freundin war Eiskunstläuferin

Seitdem tourt sie offen mit ihrer Freundin Natalja Sabijako, einer ehemaligen Eiskunstläuferin, um die Welt. Die 29-Jährige ist in Estland geboren, erwarb später die russische Staatsbürgerschaft und wurde 2019 WM-Dritte im Paarlauf. Kasatkina und Sabijako halten ihre Erlebnisse auf der Tour in einem witzigen Youtube-Videoblog fest.

Dabei offenbart Kasatkina Qualitäten als Interviewerin anderer Spielerinnen und Spieler. Das Ganze kommt sehr erfrischend daher. Die jüngste, 58-minütige Folge spielt in Rom. Es geht unter anderem um italienische Ess- und Trinkgewohnheiten, um Apérol Spritz, Gelato und die Todsünde, nach dem Mittag einen Cappuccino zu trinken.

Die Bühne des letztjährigen US Open nutzte Kasatkina, um ihren Videoblog zu bewerben. Als sie vor dem Achtelfinal gegen Aryna Sabalenka vor dem Betreten des Courts im TV gefragt wurde, wie sie sich auf die Partie vorbereitet habe, sagte sie anstelle der gewohnten Floskeln: «Ich habe mir den ganzen Tag überlegt, wie ich meinen Youtube-Kanal promoten könnte. Das ist nun die Gelegenheit: Schlagt meinen Namen auf Youtube nach und abonniert den Kanal. Und wenn das Spiel nicht so interessant ist, könnt ihr auch Youtube schauen.» Inzwischen hat sie beachtliche 49’000 Follower.

«Es ist eine furchtbare Situation»

Sportlich läuft es ihr gut. Sie stiess im November 2022 bis auf Rang 8 vor, aktuell ist sie die Nummer 13 der Welt. In Roland Garros, wo sie vor zwei Jahren in den Halbfinal stürmte, meisterte sie ihre Startaufgabe gegen die Polin Magdalena French (WTA 49) gut. Auf dem Pariser Sand fühlt sie sich am wohlsten.

Siege und Titel sind schön, doch ihr grösster Wunsch wäre, dass der Ukraine-Krieg so schnell wie möglich beendet würde: «Es ist eine furchtbare Situation. Dieser Krieg dauert schon viel zu lange. Momentan ist ein Ende nicht absehbar. Es ist alles so verfahren.» Doch die Hoffnung hat sie noch nicht ganz verloren. Sie sagt: «Ich glaube fest daran, dass Liebe und Menschlichkeit obsiegen werden.»

