Technologie aus Winterthur – Rollstuhl-Start-up sammelt weitere Millionen Nach seinem grossen Auftritt in der deutschen TV-Show «Die Höhle der Löwen» hat das Start-up Scewo mit seinem treppensteigenden Rollstuhl weiter Fahrt aufgenommen, gerade auch in Deutschland. Till Hirsekorn



Im Sommer 2020 lieferte Scewo seinen ersten Rollstuhl aus, den Bro. Inzwischen sind 40 treppensteigende Rollstühle in der Schweiz, Österreich und Deutschland unterwegs. Foto: Heinz Diener

Allein in Deutschland klebte ein 2,5-Millionen-TV-Publikum vor den Bildschirmen, als das Scewo-Gründertrio in «Die Höhle der Löwen» letzten Herbst seinen «Bro» vorstellte: den Rollstuhl made in Winterthur, der Treppen hinauf- und herabsteigen kann und auch sandige Beläge meistert. Und diese 2,5 Millionen Zuschauer sahen auch, wie die Augen der Löwinnen und Löwen immer grösser wurden aus Respekt vor so viel Hightech und Innovation.

«Extrem viele Anfragen»