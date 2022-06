Polizei in Winterthur – Roman Hugentobler entfacht Rassismusdebatte im Parlament Das Winterthurer Parlament will, dass Polizistinnen, Standesbeamte und Kesb-Mitarbeiterinnen auch ohne Schweizer Pass angestellt werden können. Der Rat diskutierte jedoch vor allem eine Äusserung von Roman Hugentobler (AL). Deborah von Wartburg

Roman Hugentobler (AL) machte am Montag einen Kommentar, der im Parlament für Aufregung sorgte. Hier ist er an einer Veranstaltung der Klima-Allianz von 2021. Foto: Heinz Diener

«Das wäre eine verpasste Chance, die rassistischen Tendenzen in der Polizei auszumerzen.» Dieser Satz von AL-Parlamentarier Roman Hugentobler sorgte am Montag in der Parlamentssitzung für eine hitzige Diskussion. Diskutiert wurde eine parlamentarische Initiative von GLP, SP, EVP, Grünen und der AL. Diese fordert, dass das städtische Personalreglement dahingehend abgeändert wird, dass auch Menschen ohne Schweizer Pass Stellen mit sogenannten hoheitlichen Befugnissen ausüben können.