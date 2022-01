1977 . Polanski wird in Beverly Hills wegen Übergriffs auf die 13-jährige Samantha Gailey verhaftet. Der Regisseur bekennt sich zum Teil schuldig, traut aber dem Richter nicht und flüchtet nach London.

1988 . Gailey verklagt Polanski, Anfang der 90er-Jahre kommt es zu einem Vergleich, bei dem der Regisseur Geld an das Opfer zahlt.

2009. Roman Polanski besucht das Zurich Film Festival und wird nach seiner Einreise in die Schweiz auf Wunsch der US-Justiz verhaftet. Während Polanski in seinem Chalet in Gstaad im Hausarrest sitzt, weisen die Schweizer Behörden das Auslieferungsgesuch der USA ab.