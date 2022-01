Schwerer Verlust für Pfadi – Roman Sidorowicz beendet vorzeitig seine Karriere In Zukunft muss Handball-Meister Pfadi Winterthur auf einen der wichtigsten Spieler verzichten. Zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrags steigt Roman Sidorowicz Ende Saison aus. Urs Stanger

Flink, dynamisch und sprungstark: Roman Sidorowicz ist einer der herausragenden Schweizer Handballer. Foto: Deuring Photography

Er ist einer, der Spiele entscheiden kann. Einer, der mit seiner Sprungkraft, Schnelligkeit und Treffsicherheit die Gegner ebenso in Nöte bringt wie als offensiver Verteidiger. Wer Roman Sidorowicz in seinen Reihen weiss, der hat in Angriff und Abwehr einen herausragenden Handballer, das komplette Package. Das durfte Pfadi seit 2014 erfahren, das zeigte er auch in der Schweizer Nationalmannschaft, in der er zu den Stammkräften zählt.