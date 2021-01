Kunst in Andelfingen – Roman Signer lässt einen Handschuh im Mülibach wippen Der bekannte Schweizer Künstler hat sich im Schlosspark Andelfingen umgesehen und einen Ort für sein dynamisches Kunstwerk gefunden. Dieses wird allerdings teurer als gedacht. Eva Wanner

Ende Oktober war Roman Signer nochmals vor Ort im Schlosspark und hat den genauen Standort für sein Projekt definiert. Foto: Christian Rüegsegger

Manchmal knallts, manchmal fliessts – die Kunstwerke von Roman Signer sind auf jeden Fall oft in Bewegung. Seine Installation «Tisch» an der Sitter im Appenzell etwa: Durch zwei Tischbeine, die nahe am Fluss stehen, schiesst Wasser nach unten und durch den Druck richtet sich das Möbelstück auf und stellt sich quasi auf die Hinterbeine. Fällt der Wasserdruck wieder, fällt auch der Tisch zurück in seine normale Position.

Ähnlich ist auch seine bekannte Brunnenskulptur beim Kunstmuseum Solothurn. Ein Gummistiefel füllt sich mit Wasser, das mit Druck durch die Ferse entladen wird. Der Stiefel hebt sich bis zum Anschlag seines Gestells – und fällt wieder zurück, wenn das Wasser weniger stark herausschiesst.