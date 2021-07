Schweizer Model macht sich selbstständig - Ronja Furrer wird Unternehmerin

Schweizer Model gründet Firma – Ronja Furrer wird Unternehmerin Das erfolgreichste Schweizer Model gründet zusammen mit Kollegin Jenny Bachmann ein Model-Management. Das Ziel: Nicht nationale, sondern internationale Karrieren lancieren. Bettina Weber

Wollen die Modelkarriere neu denken: Jenny Bachmann (links) und Ronja Furrer gründeten dafür die Management-Firma The Kinship. Foto: Sara Merz

Sie ist 29 und immer noch hervorragend im Geschäft: Als Botschafterin der Uhrenmarke Breitling, als das Gesicht von Ralph Lauren und als eine jener Frauen, die dem aufgefrischten Unterwäschelabel Victoria’s Secret Modernität verleihen sollen.



Ronja Furrer läuft es rund. Dennoch hat sie zusammen mit ihrer Freundin Jenny Bachmann, 32, eine Firma gegründet, wie das Duo diese Woche bekannt gegeben hat. The Kinship ist eine Modelagentur, die mehr sein soll als eine herkömmliche Modelagentur: «Wir kümmern uns intensiv um unsere Schützlinge, betreuen sie intensiv.» Genau das sei in diesem eigentlich übersättigten Markt eine Nische.



The Kinship versteht Modeln nicht als Nebenbeschäftigung. Sondern als Beruf, der eine umsichtige Karriereplanung erfordert, weil es dabei längst um mehr geht, als in teuren Kleidern zu posieren. Ein erfolgreiches Model ist ein Ein-Personen-Unternehmen, eine Marke.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung