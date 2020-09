Alt-Nationalrätin aus Illnau-Effretikon – Rosmarie Quadranti ist Präsidentin der Frauenzentrale Die Politikerin will in ihrer neuen Funktion Themen rund um die Gleichstellung mehr Gehör verschaffen und sich etwa für mehr Frauen in der Politik einsetzen. Rafael Rohner

Rosmarie Quadranti freut sich auf ihre neue Aufgabe als Präsidentin der Frauenzentrale. Foto: Marc Dahinden

Über 100 Einzel- und Kollektivmitglieder der Frauenzentrale Zürich haben Rosmarie Quadranti aus Illnau kürzlich an der ausserordentlichen Generalversammlung im Zunfthaus zur Schmiden zur 14. Präsidentin gewählt. Die Alt-Nationalrätin und Bildungspolitikerin sei eine versierte Gleichstellungs-Politikerin und habe sich vor allem mit ihrem Engagement für die gleichgeschlechtliche Liebe, für den Kinder- und Jugendschutz und in der Entwicklungshilfe einen Namen gemacht, heisst es in einer Mitteilung.

Frauen fördern und unterstützen

«Ich bin seit über 30 Jahre in der Politik, weil ich Ungerechtigkeiten nicht aushalte und in der Gesellschaft schon immer etwas bewegen und bewirken wollte», lässt sich Quadranti im Schreiben zitieren. «Als durch und durch politischer Mensch freue ich mich, in einem Verein tätig zu sein, der Frauen bewegt, unterstützt und fördert.» Rosmarie Quadranti freue sich darauf, den Frauenzentrale-Themen wie sexuelle Gewalt, Lohnungleichheit, Vorsorge für Frauen, Prostitution sowie Vertretung von Frauen in der Politik und in der Arbeitswelt weiterhin Gehör zu verschaffen und weiterzubringen, heisst es weiter.