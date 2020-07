Politische Aktion in Winterthur – Rot gefärbt, um auf Frauenmorde aufmerksam zu machen Unbekannte haben im Mai und Juni das Wasser von zwei Brunnen in der Altstadt mit Farbe versehen. Sie wollten mit der Aktion auf Morde an Frauen in der Schweiz aufmerksam machen. David Herter

Mitte Juni wurde das Wasser des Justitia-Brunnens eingefärbt. Stadtwerk vermutete die Urheber im Umfeld des Frauenstreiks. Foto: Screenshot Landbote

In den letzten drei Monate färbten Unbekannte das Wasser von zwei Brunnen in Winterthur rot. Im Internet haben die Verursacher dazu anonym Stellung genommen. Demnach wollten sie mit den Aktionen beim Justitia-Brunnen in der Marktgasse sowie beim Fischmädchen-Brunnen in der Steinbergasse auf Morde an Frauen aufmerksam machen.