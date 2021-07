Eine Firma schwimmt gegen den Strom – Rotauf will Textilindustrie in der Schweiz wiederbeleben Die Textilbranche gehört zu den grössten Umweltsündern. Peter Hollenstein, langjähriger Nachhaltigkeitschef bei Mammut, will mit der kleinen Schweizer Marke Rotauf ein Umdenken bewirken. Mathias Morgenthaler

Im Toggenburg lässt Rotauf die erste Prototypenreihe einer Kleidungsmembran produzieren, die es mit den Grossen der Outdoorbranche aufnehmen können soll. Foto: Urs Jaudas

Wer sich mit neuen Outdoorkleidern ausstatten will, hat heute die Qual der Wahl. Beschränkte sich das Sortiment vor zwanzig Jahren im Wesentlichen auf kurze und lange Hosen sowie Shirts, Pullover und Jacken, die mehr oder weniger wasserabweisend waren, bieten einem die Ausrüster heute für jede Aktivität im Freien ein eigens dafür konzipiertes Kleidungsstück mit massgeschneiderter Funktionalität an.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der Markt wächst seit Jahren, Hunderte von Marken profitieren davon. Eines aber verbindet sie alle: Produziert werden die hochwertigen Textilien praktisch ausnahmslos in Asien. Und die Ökobilanz vieler Produkte ist problematisch.

Selbst wer die Lieferketten einigermassen im Griff hat und auf den Einsatz der schädlichsten Chemikalien wie PFC verzichtet, ist Teil einer Branche, die in horrendem Tempo neue Produkte auf den Markt schleudert und gutes Geld verdient mit einer Marketingstrategie, die ans modische Gewissen der Käuferinnen und Käufer appelliert und im Quartalsrhythmus neue Trends ausruft.

Auch Marken wie Patagonia, die Reparaturdienste anbieten und provokativ in grossen Anzeigen fragen, ob man wirklich eine neue Jacke brauche, profitieren von diesem System und wachsen kräftig mit.

«Ein Kampf gegen Windmühlen»

«Eigentlich wäre die Outdoorindustrie dazu prädestiniert, der restlichen Textilindustrie den Weg in eine ressourcenschonendere Zukunft zu weisen», sagt Peter Hollenstein, der bis 2019 als Nachhaltigkeitsverantwortlicher bei Mammut tätig war.

So sehe er beispielsweise Produkte der ersten Eiger-Extreme-Serie von Mammut aus den 1990er-Jahren noch immer regelmässig in den Bergen, was für die Langlebigkeit guter Produkte spreche.

«Wir richten uns an eine naturverbundene Kundschaft, die ein Bewusstsein hat für den Wert eines Produkts und mit dem Kaufentscheid die lokale Textilindustrie unterstützen möchte», sagt Rotauf-Chef Peter Hollenstein. Foto: PD

Andererseits führe der Trend zu immer leichteren, modischeren und leistungsstärkeren Produkten dazu, dass vieles rasch wieder entsorgt und ersetzt werde. Peter Hollenstein bilanziert deshalb, der Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in der Outdoorbranche sei «ein Kampf gegen Windmühlen».

Angesichts von Kostendruck, Wachstumszwang und Systemabhängigkeit beschränkten sich viele Akteure auf Greenwashing, statt fundamentale Anpassungen durchzusetzen.

Rotauf macht das praktisch Unmögliche

Seit einem Jahr ist Hollenstein nun Chef der kleinen Schweizer Outdoormarke Rotauf. Die Firma mit Sitz in Chur schwimmt seit zehn Jahren bewusst gegen den Strom und macht das praktisch Unmögliche: Die Jacken, Hosen, Mützen, Shirts und Pullover werden in der Schweiz produziert, Nachhaltigkeit ist dabei wichtiger als maximale Funktionalität.

Mit Direktvertrieb und Verzicht auf teures Marketing gelingt es Rotauf, die Schweizer Produkte zu konkurrenzfähigen Preisen im oberen Segment anzubieten. «Wir richten uns an eine naturverbundene Kundschaft, die ein Bewusstsein hat für den Wert eines Produkts und mit dem Kaufentscheid die lokale Textilindustrie unterstützen möchte», fasst Hollenstein das Konzept zusammen.

Verarbeitung erfolgt fast ausschliesslich in der Schweiz

Der Swiss-made-Anteil der Rotauf-Produkte liegt laut Hollenstein bei durchschnittlich 85 Prozent. Zwar kommen Rohstoffe wie die Biobaumwolle oder die funktionalen Laminate von dreilagigen Jacken auch bei Rotauf aus dem Ausland.

Deren ressourcenintensive Verarbeitung erfolgt aber grösstenteils in der Schweiz: So wird das Garn für das Biobaumwoll-T-Shirt bei der Aldo Naegeli AG in Ermatingen TG, einer der letzten Rundstrickereien der Schweiz, zum Stoff gestrickt; der Stoff wird danach bei der Färberei Johann Müller AG in Strengelbach AG gefärbt. Auch für Konfektion und Nähen setzt Rotauf auf Schweizer Partnerbetriebe.

Rotauf arbeitet unter anderem mit der Stickerei Aldo Naegeli in Ermatingen TG zusammen. Foto: PD

Verkauft werden die Produkte ausschliesslich im Direktvertrieb über den eigenen Webshop. «Damit stellen wir sicher, dass ein Grossteil des Geldes den Produktionsbetrieben zugutekommt», erklärt Hollenstein. Im klassischen Handel würden 30 Prozent der Produkte gar nicht verkauft und weitere 30 Prozent zu Aktionspreisen verschleudert.

Eine bedrohte Appenzeller Näherei gerettet

Diesen Sommer hat Rotauf eine «Tour de Shirt» entlang der Herstellungskette organisiert, um einige der zwanzig Schweizer Produktionsbetriebe vorzustellen und die Kundschaft für die Geschichte hinter den Produkten zu sensibilisieren.

Mit einem Umsatz von rund 1 Million Franken und lediglich 3,5 Vollzeitstellen ist Rotauf ein kleiner Akteur im Outdoormarkt, aber ein wichtiger Partner für die lokale Textilindustrie. So hat die Churer Marke einer vom Konkurs bedrohten Trachtennäherei in Appenzell zu einem zweiten Standbein verholfen, indem sie ihr die Endverarbeitung ihrer wasserdichten Jacken anvertraute.

«Es ist wichtig, das kleinräumige Wirtschaften zu fördern und mitzuhelfen, gewisse Fähigkeiten und Jobs in der Schweiz zu erhalten.» Peter Hollenstein, Rotauf-Chef

Weiter hat Rotauf mit den ersten Produkten aus Schweizer Merinowolle von Schafen im Emmental, im Jura und im Thurgau überrascht. «Obwohl die Mützen 169 Franken kosten, haben wir damit kein Geld verdient», sagt Hollenstein. Die Produktion der 50 Kilo Schweizer Merinowolle sei fast 50-mal so teuer gewesen wie der Import des Rohstoffs aus Südamerika oder Neuseeland.

In der Färberei Johann Müller in Strengelbach AG werden die Stoffe von Rotauf gefärbt. Foto: PD

Und doch sei es gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise «wichtig, das kleinräumige Wirtschaften zu fördern und mitzuhelfen, gewisse Fähigkeiten und Jobs in der Schweiz zu erhalten», findet der Rotauf-Chef. Dieses Prinzip kam auch bei der Entwicklung einer Isolationsjacke zur Anwendung, die mit Wolle aus Disentis gefüttert wird, welche normalerweise entsorgt wird, weil sie weniger fein ist als Konkurrenzprodukte aus dem Ausland.

Zu keinen Kompromissen bereit

Hollenstein, der an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und sich dann früh auf Nachhaltigkeitsthemen spezialisiert hat, achtet bei Rotauf pedantisch darauf, dass keine externen Kosten erzeugt werden, die auf die Arbeiter in den Produktionsbetrieben oder auf die Natur überwälzt werden. «Wir machen bei der Nachhaltigkeit keine Kompromisse», sagt er dezidiert. «Im Zweifelsfall verzichten wir lieber auf ein Produkt oder eine zusätzliche Funktionalität.»

So bietet Rotauf keine Softshell-Jacken an, solange diese nicht ohne Elastan produziert werden können. Auch auf den Einsatz der schädlichen PFC-Chemikalien und anderer Giftstoffe, die bei der Imprägnierung verwendet werden, verzichtet das Rotauf-Team, ebenso auf die Plastikbeschichtung der Merino-Wollfasern. Dadurch sind die Merino-Produkte von Rotauf etwas weniger robust, aber umweltverträglicher und weniger anfällig für Schweissgeruch.

Reparieren statt wegwerfen

Hollenstein sagt, eine wichtige Aufgabe von Rotauf sei es, dank der Nähe zu den Produzenten ein innovativer Partner für Forschungsprojekte zu sein. So entwickelte das ETH-Spin-off Dimpora eine PFC-freie Alternative zur Goretex-Membran.

Diese Technologie wurde in enger Zusammenarbeit mit Rotauf marktreif gemacht, in einem Nähatelier im Toggenburg hergestellt und wird seit wenigen Wochen mit Rotauf-Kunden getestet. Auch natürliche Rohstoffe wie Flachs und Hanf böten noch viele unerforschte Möglichkeiten, sagt der Rotauf-Chef.

Im Designatelier von Rotauf werden die neuen Kollektionen entworfen. Foto: PD

Ebenso wichtig wie die Entwicklung neuer, umweltverträglicher Materialien sei indes das Reparieren bewährter Produkte. Kürzlich habe sich ein passionierter Skitourengänger an Rotauf gewendet mit der Bitte, seine ausgebleichte Hose, die ihn auf über 100'000 Höhenmetern begleitet habe, zu reparieren und fit zu machen für die nächsten 50'000 Höhenmeter.

«Solche Kunden sind die schönste Bestätigung für unsere Arbeit», sagt Hollenstein.

Fehler gefunden?Jetzt melden.