Finanzstrategie der Stadt Winterthur – Rote Pläne für schwarze Zahlen Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) hat eine Finanzstrategie für die nächsten vier Jahre vorgestellt. Winterthur darf jährlich 80 Millionen Franken investieren – mehr als heute. Gregory von Ballmoos Michael Graf

«Resilienz» ist sein Lieblingswort: Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) meint damit, dass die Stadt auch auf Unvorhergesehenes wie Krieg, Krisen und Pandemie reagieren kann. Foto: Marc Dahinden

Dass Winterthur wächst und investieren muss, zeigt sich beim Schulraum. In den nächsten 15 Jahren muss die Stadt Zimmer für 80 zusätzliche Klassen erstellen. Dazu sind diverse Bauten in die Jahre gekommen und müssen saniert werden, vom Theater Winterthur über das Alterszentrum Adlergarten bis zum Stadion Schützenwiese. Wie das finanziell aufgehen soll, damit befasst sich das Departement von Kaspar Bopp (SP). Am Donnerstag stellte er seine Finanzstrategie 2023 bis 2026 vor. Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick: