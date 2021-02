Stadtverbesserer – Route neu abgesteckt Der Stadtverbesserer hat kürzlich die Stinkbergstrasse entdeckt und daraufhin seine Ferien neu geplant. Till Hirsekorn

Der Stadtverbesser hat in den letzten Tagen rund um den Abstimmungsknatsch zum Eichwaldhof-Quartier mehrfach den Faden, die Geduld und erst recht die Orientierung verloren. Stutzig wurde er, als er auf Google Maps sah, dass eine Stinkbergstrasse von der Frauenfelderstrasse abgehen soll.

Offiziell – das hat ein sorgfältiger Faktencheck gezeigt – heisst die Stinkberg- Rietbergstrasse. Weil sie aber zur müffeligen Deponie führt, hat sich der Volksmund anscheinend durchgesetzt. Richtig so, findet der Stadtverbesserer. Kommt dabei niemand zu Schaden, darf es ruhig auch unter die Gürtellinie gehen in Zeiten, in denen es eher wenig zu lachen gibt. Drum hat der Stadtverbesserer seine für den Frühling geplante Tour de Suisse neu abgesteckt, mit Start am Stinkberg in Oberi.

Nach einer Schlaufe über die Juhee-Strasse (Wetzikon ZH) und das Hanfland (Dürnten ZH) steuert er zielstrebig den F*tzenacker in Aadorf TG an, bevor es nach F*ckrüti (Ermatingen TG) geht. Dort wird erst mal ausgiebig gepicknickt. Nach einem Selfie im Stinkgässli (Wil SG), gibt es in Schläg (Flums SG) ein Urdinkel-Darvida. Bis ins Nussloch (Landquart GR) ist es schliesslich noch ein weiter Weg.

Nach einem ausgiebigen Nickerchen im Nussloch geht es weiter über den Prügel-, äh Pragl-Pass. Es frohlockt die Innerschweiz mit netten Flurnamen. Nach einem Besuch des Drecklochs (Schübelbach SZ) ist ein Pitstop entlang des Chatzenstrichs (Vorderthal SZ) fix eingeplant. Dann aber rasch rauf nach Ecce Homo (Sattel SZ), um tief einzuatmen und laut in die weite Ebene auszurufen: «Sehet, der Mensch!» Aber die Zeit drängt. In Eierhals (Oberägeri ZG) wird Spitz auf Stumpf getütscht. Wann fährt der nächste Zug ins Baselbiet?

Nach zweieinhalb Stunden Füsse hochhalten in Zug und Bus taucht Oberwil auf am Horizont, mit seinem Stasi-Gässlein. Da ist der Weg zum Pfeifensack in Schönenbuch BL schon fast geschenkt, der Umweg über Süesstrunk (Füllinsdorf BL) ein Spaziergang. In Löli (Pratteln BL) ist die Reise dann vorerst zu Ende.

Zurück auf Feld eins, zum Stinkberg. Aber die Schweiz macht Lust auf mehr. Fett eingezeichnet ist die Route vom Berner Seeland ins Wallis: Nach einem Start in der Holzschuepisse (Seedorf BE) wird der Stadtverbesserer sowohl «chline» wie «grosse Arsch» (Reckingen VS) erklimmen, und zwar noch vor dem Col du Pissoir (Trient VS), und danach das ganze Rhonetal hochwandern. Bis nach Bitsch (VS).