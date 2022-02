Sturm im Kanton Zürich  – Roxana fordert Polizei und Feuerwehr – Schäden im ganzen Kantonsgebiet

Sturm im Kanton Zürich – Roxana fordert Polizei und Feuerwehr Der Wintersturm Roxana hat in der Nacht im Kanton Zürich für rund 60 Schadensmeldungen gesorgt. Verletzte gab es soweit bekannt nicht. Martin Steinegger

In Andelfingen kollidierte eine Autofahrerin mit einem durch Sturm Roxana umgeknickten Baum – die Lenkerin blieb unverletzt. Foto: Kantonspolizei Zürich

Die Kantonspolizei Zürich verzeichnete im Zusammenhang mit dem Wintersturm Roxana bis am frühen Montagmorgen rund 60 Meldungen auf dem Kantonsgebiet (ohne die Städte Zürich und Winterthur).

Wie die Polizei mitteilt, sei es mehr als 50-mal durch umgestürzte Bäume oder abgefallene Äste wie auch losgerissene Gegenstände zu Behinderungen auf dem Strassennetz gekommen. In zahlreichen Fällen mussten die Ortsfeuerwehren oder Unterhaltsdienste ausrücken, um die Strassen freizuräumen.

Die Polizei sicherte in diversen Fällen Gegenstände wie Zelte, Blachen und Trampoline, die durch die starken Windböen unkontrolliert umhergeweht wurden. In Dübendorf wurde ein Auto durch eine umgewehte Informationstafel beschädigt, in Dällikon eines durch einen von einem Hausdach gewehten Pavillon. Auf der A1 bei Winterthur-Töss musste Isolationsmaterial einer Baustelle von der Fahrbahn geräumt werden. In Andelfingen kollidierte eine Autofahrerin mit einem umgeknickten Baum. Sie blieb unverletzt.

Bahnverkehr auf den Uetliberg beeinträchtigt

Rund 20 Einsätze wegen des Sturms gab es in der Stadt Zürich, wie ein Sprecher der Stadtpolizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Dabei ging es vor allem um abgerissene Äste, umgestürzte Baustellenabschrankungen und Abfallcontainer, die sich selbstständig gemacht hatten. Der Bahnverkehr auf den Uetliberg war durch einen umgestürzten Baum zeitweise beeinträchtigt.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen verschiedene Feuerwehren, Kommunalpolizeien sowie kantonale und kommunale Werks- und Unterhaltsdienste im Einsatz.

122 km/h in Zürich-Fluntern

Roxana hatte in den frühen Morgenstunden – etwa zwischen zwei und drei Uhr – im Kanton Zürich seine maximale Stärke erreicht. In Kloten gab es Böen bis 91 km/h, in Wädenswil waren es 93 km/h.

Solche Windgeschwindigkeiten sind im Winter nicht ungewöhnlich für die hiesigen Breitengrade. Gemäss Meteo Schweiz muss in der Schweiz jedes Jahr mehrmals mit Stürmen gerechnet werden, welche die Stärke von Roxana erreichen. Grössere Schäden an Gebäuden und Infrastruktur sind bei solchen Windgeschwindigkeiten in der Regel nicht zu befürchten.

Bereits in leicht erhöhten oder exponierten Lagen waren die Windböen allerdings deutlich stärker. Die heftigste Böe auf dem Flachland-Stationsnetz von Meteo Schweiz wurde um etwa zwei Uhr morgens in Zürich-Fluntern (556 m) gemessen: Dort blies Roxana mit 122 km/h, was voller Orkanstärke entspricht. Auf dem Uetliberg-Sendeturm (1016 m) erreichte der Sturm 131 km/h.

Damit ist Roxana in Zürich vergleichbar mit Sturmtief Petra. Dieses sorgte am 4. Februar 2020 ebenfalls für eine Windböe von 122 km/h.

Im Verlauf des Morgens flaute der Wind im Flachland spürbar ab. Der Bereich mit den heftigsten Winden verlagerte sich in die Alpentäler hinein. Auf den Bergen und in höheren Lagen ist gemäss den Wetterdiensten weiterhin mit Sturmwinden zu rechnen.

