Britische Königsfamilie – Royals gratulieren Herzogin Camilla zum 75. Geburtstag Die Frau des britischen Thronfolgers will ihren Geburtstag nur im kleinen Rahmen feiern. Mitglieder der Königsfamilie überbrachten ihre Glückwünsche auf Twitter.

Camilla, Herzogin von Cornwall, auf einem Foto, das der Palast anlässlich ihres Geburtstages veröffentlicht hat. (16. Juli 2022) Foto: Chris Jackson (Keystone)

Die britische Herzogin Camilla hat am Sonntag ihren 75. Geburtstag gefeiert. Auf einem Foto, das der Palast in der Nacht veröffentlichte, präsentierte sich die Frau von Thronfolger Prinz Charles in einem Kleid mit blau-schwarzem Blumenmuster. Vor ihr stehen eine Teetasse und eine Schale mit Pfirsichen. Wie auch Prinz Charles ist Camilla eine begeisterte Gärtnerin und kultiviert ihre eigenen Pfirsiche auf ihrem Landsitz in der Grafschaft Wiltshire, wo auch das Bild entstanden sein soll.

Auch der offizielle Twitter-Account der Royal-Family veröffentlichte ein Foto der Herzogin von Cornwall im selben Kleid auf einer Art Campingfass sitzend mit einem Hündchen auf dem Schoss. Dazu hiess es «Wünschen der Herzogin von Cornwall einen wunderschönen 75. Geburtstag!»

Glückwünsche kamen auch von Prinz William und Herzogin Kate (beide 40). Auf deren Twitter-Account war Camilla inmitten von Waldblumen zu sehen.

Camilla hatte angekündigt, ihren Geburtstag nur im kleinen Rahmen zu begehen. Es werde ein kleines Family-Dinner geben, hatte der Sitz von Charles und Camilla, Clarence House, mitgeteilt.

Die früher in der Bevölkerung verhasste einstige Nebenbuhlerin von Prinzessin Diana ist im Alter von 75 Jahren endgültig angekommen in der britischen Königsfamilie. Anfang des Jahres hatte die inzwischen 96 Jahre alte Queen Elizabeth II. sogar den Wunsch geäussert, die seit 2005 mit Charles verheiratete Camilla solle eines Tages den Titel «Queen Consort» tragen – eine besondere Ehre.

