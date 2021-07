Heizen in Winterthur – Rudolf-Diesel-Strasse soll CO₂-frei werden Die Stadt Winterthur will die Rudolf-Diesel-Strasse an das Fernwärmenetz der Kehrichtverwertungsanlage anhängen. Dafür spricht der Stadtrat einen Kredit von 5,8 Millionen Franken. Gregory von Ballmoos

Der Grüzemarkt an der Rudolf-Diesel-Strasse wird ab 2022 mit Fernwärme geheizt. Bild: Heinz Diener

2650 Tonnen CO₂ pro Jahr will die Stadt Winterthur an der Rudolf-Diesel-Strasse und im Waser-Quartier bis 2028 einsparen – allein durch die Umstellung der Wärmezufuhr. Mit der Erneuerung der Verbrennungslinie 2 und der Gewinnung der Wärme aus dem Rauchgas soll dieses Ziel erreicht werden. Dafür braucht es zwar noch das Ja des Volkes, was für den zuständigen Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) hohe Erfolgschancen hat. Ohnehin wird die Rudolf-Diesel-Strasse auch bei einem negativen Bescheid an die Fernwärme angeschlossen. «Wir verbinden die KVA, das Gebiet Rudolf Diesel und den Wärmeverbund Waser. Bei einem Nein wird einfach der Wärmeverbund Waser grösser. Wir könnten dann aber die ungenutzte Abwärme der Rauchgasanlage nicht nutzen», so der Stadtrat.

