Kolumne Tribüne – Rückblick Ist die Pandemie wirklich vorbei?, fragt sich der «Landbote»-Kolumnist. Und erinnert sich, wie es war, als alle zum ersten Mal über Maskenarten sprachen. Bernard Thurnheer

Plötzlich trugen alle schwarze statt blauer Masken – sehr zur Verwunderung des Kolumnisten. Foto: Dominik Plüss

War es das? Ist die Pandemie wirklich vorbei? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und glaubt deshalb nie so richtig an Veränderungen. Vor zwei Jahren konnte sich noch kaum jemand vorstellen, welch riesige Auswirkungen ein kleines Virus aus China haben würde. Jetzt traut umgekehrt keiner mehr dem Normalzustand so richtig.

Mit einem latenten Angstzustand ist zu rechnen. Mit allerhand Schreckensszenarien, so befürchte ich, werden gewisse Politiker und gewisse Medien Aufmerksamkeit generieren und unser Bauchgefühl alimentieren. Wie heisst es so schön: «Sex sells.» Angstmache aber auch!

Wenn es um Leben und Tod geht, reagiert der Mensch nur noch instinktiv. Logisches Denken und Vernunft werden nicht mehr zugelassen. Diesmal hatten gar alle Angst – die einen vor dem kurzfristigen Tod durch Covid, die anderen vor dem langfristigen Verenden durch die Impfung.

Und noch etwas zeichnet das menschliche Denken aus: Das Optische gewinnt immer, auch gegen die Logik. Obwohl man bis heute noch nicht so genau weiss, wie sich das heimtückische Coronavirus verbreitet, stiess eine Massnahme sofort auf besonders grosse Zustimmung: die Maske. Am einfachsten ist es halt, sich vorzustellen, dass so ein Virus beim Ausatmen auf einen anderen Menschen fliegt. Die Maske bildet da eine Abwehrbarriere.

In der Anfangsphase der Pandemie wurde noch intensiv über die verschiedenen Maskenqualitäten debattiert: «Sie wissen, dass eine Stoffmaske Sie nicht genügend schützt», wurde ich im Zug mehr als einmal belehrt. Diese Stimmen sind verstummt: Hauptsache Maske, egal was für eine. Wo man nicht hindurchschauen kann, wird wohl auch kein «Käfer» durchschlüpfen können! Ist zwar logisch falsch, aber unterdessen trotzdem allgemeine Ansicht. Deshalb fühlen wir uns im öffentlichen Verkehr mit Maske weiterhin einfach ein bisschen sicherer.

Vor einem Jahr wurde noch jede Maske nach einmaligem Gebrauch wie ein vergiftetes Tuch weggeworfen. Heutzutage klaubt manch einer eine mehrmals gebrauchte Maske aus seiner Tasche und hängt sie sich erneut um.

Interessant ist auch, dass die weiss-hellblauen Masken in den letzten Wochen plötzlich etwas aus der Mode gekommen sind. Man trägt heute schwarz! Sieht einfach viel edler aus. Oder sagt uns unser Bauchgefühl vielleicht, dass schwarz virentechnisch weniger durchlässig ist als weiss?

Egal! Ich hoffe, dass in Zukunft nur noch im Zusammenhang mit der Fasnacht von Masken gesprochen werden wird. Und denken Sie daran: Das Leben ist zu kurz, um es in einem andauernden Angstzustand zu verbringen.

