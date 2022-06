Kolumne «Lomo» – Rückfall Als der «Landbote»-Kolumnist kürzlich einen laminierten Anhänger sah, wars um ihn geschehen. Johannes Binotto

Über etwa ein halbes Jahr hinweg habe ich an die 30 Detektivausweise und circa 120 Visitenkarten laminiert – und dabei drei Lektionen fürs Leben gelernt. Foto: PD

Wer einmal süchtig war, bleibt rückfallgefährdet. Indes gilt das nicht nur bei Alkohol und Drogen, sondern auch bei den weit weniger gefährlichen Dingen: Da hat mir zum Beispiel das Nachbarskind stolz den Schmetterlingsanhänger gezeigt, den sie zusammen in der Kita gemalt und – zwecks besserem Schutz – anschliessend laminiert haben, und peng, war ich schon wieder drin.

«Ich wurde ja bereits im Primarschulalter mit dem Laminiervirus angesteckt.»

«Du», hab ich meine Frau umgehend gefragt, «wo ist eigentlich unsere Laminiermaschine?» Und sie hat nur mit den Augen gerollt und dachte bei sich «Ist es also wieder so weit?».

Ich wurde ja bereits im Primarschulalter mit dem Laminiervirus angesteckt, und zwar legte sich mein Vater ein solches Gerät zu, um die Anleitungen, die er seinen Schülern rumreichen musste, haltbar genug zu machen, damit sie sich nicht schon beim dritten Pult in Konfetti aufgelöst hatten.

Allerdings traf diese Anschaffung ausgerechnet mit einer besonders heftigen Detektivphase bei mir zusammen, und so habe ich geschätzt über etwa ein halbes Jahr hinweg an die 30 Detektivausweise und circa 120 Visitenkarten laminiert, bloss für den Fall, dass das Investigativ-Business dereinst so richtig anziehen und sich die Kundschaft meine Karten gegenseitig aus den Händen reissen wollen würde.

Mein Vater hat sich denn auch immer wieder laut gewundert, warum es im Karton eigentlich immer nur so wenig Laminierfolie drin habe, und ich habe ihm bis heute nie gestanden, dass das nicht etwa an der Knausrigkeit der Papeterie lag, sondern an meiner Detektei.

Immerhin habe ich dank meiner Sucht drei wichtige Lektionen fürs Leben gelernt. Erstens: Man laminiert nicht, weil etwas wirklich laminiert werden muss, sondern nur, weil man das Gerät dazu hat (gilt übrigens analog auch für Bohrmaschinen, Lötkolben sowie die ausgiebige Verwendung von Speckwürfeli beim Kochen). Zweitens: Wasserfarbmalereien sollten trocknen, bevor man sie laminiert. Drittens: Die eigene Hand lässt sich nicht laminieren, aber der Versuch tut trotzdem weh.

Angesichts meiner Vorgeschichte ist es denn auch gar nicht so verwunderlich, dass meine Gattin auf meine Fragen nicht so recht mit einer Antwort rausrücken wollte. Ich hab das Laminiergerät dann nach langem Suchen schliesslich doch noch gefunden: in unserem Wohnzimmerschrank, weit hinten, dort, wo meine Frau auch den Lötkolben vor mir versteckt hat.

Fehler gefunden?Jetzt melden.