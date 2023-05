Kolumne Lomo – Rückruf Der «Landbote»-Kolumnist ruft seine Mails zurück. So oft, dass er sich fragt, wie gross der Nutzen der Funktion tatsächlich ist. Johannes Binotto

Die Zeiten von «Hey sorry, hier jetzt noch der Anhang» sind vorbei. Foto: Silas Zindel

Das Mailprogramm hat jetzt so eine neue Funktion: Damit kann ich ein Mail, bei dem ich eben auf den Absendeknopf gedrückt hab, während zehn Sekunden zurückrufen und noch mal überprüfen.

Was bin ich froh da drum! Wenn ich an all die Mails denke, mit denen ich jemandem ein Dokument schicken sollte und dann, als ich das Mail abschickte, doch prompt vergessen hab, das Dokument, um das es eigentlich ging, auch tatsächlich anzuhängen, und drum hinterher noch ein zweites Mail schicken musste mit dem «Hey sorry, hier jetzt noch der Anhang»-Text.

Dass wohl nicht nur ich, sondern Tausende andere ebenfalls dieses Problem hatten, erklärt, warum eine Computerfirma überhaupt dran dachte, diese Rückholfunktion in ihre Software einzubauen. Doch beobachte ich nun bei mir ein neues Problem, und zwar, dass ich jedes abgeschickte Mail sofort wieder zurückrufe. Hab ich den Namen des Empfängers wirklich richtig geschrieben? Bist du sicher, dass du den Witz so stehen lassen willst? Wie könnte das Mail auch noch verstanden werden?

Ein bisschen so, wie man beim In-die-Ferien-Fahren doch immer noch mal zurück in die Küche gehen und checken muss, ob der Herd auch wirklich ausgeschaltet ist, so muss ich jetzt jedes Mail noch mal prüfen. Irgendwie ist auch das total nervig.

So, wie wenn man im Restaurant, nachdem man bestellt hat, die Bedienung noch mal zurückruft und sagt: «Nein, ich nehm glaub doch lieber die Gnocchi, oder warten Sie mal …» Da verdreh ich ja auch jedes Mal die Augen, wenn jemand am Tisch das macht, und so denkt sich vielleicht auch mein Mailprogramm: «Hey Mann, jetzt entscheide dich doch endlich! Und überhaupt, wofür hältst du dich eigentlich? Du schreibst ja hier nicht die neue Anleitung für eine Herzklappenoperation, sondern nur so ein popliges Mail, und in der Zeit, die du jetzt damit verbringst, deine Nachricht die ganze Zeit wieder zurückzurufen und noch mal neu zu lesen, hat der Empfänger den Inhalt eh schon längst vergessen.»

Trotzdem ist mir dieses Hin und Her irgendwie doch noch sympathischer als das Selbstbewusstsein manch anderer Zeitgenossen. Wenn ich zum Beispiel sehe, was für einen ungeprüften Stuss sogar Nationalräte in die Welt senden und sich hinterher nicht mal entschuldigen, dann denk ich: Bei dir würde man auch mal besser eine Rückholtaste einbauen.

