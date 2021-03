Ligaerhalt noch nicht gesichert – Rückschlag für Yellows Frauen Im vierten Spiel der Abstiegsrunde bezog Yellow Winterthur gegen Herzogenbuchsee eine 24:29-Heimniederlage und verpasste es so, eine Vorentscheidung im Abstiegskampf der Premium League herbeizuführen. mam/red

Im Angriff agierte Yellow oft zu statisch oder sündigte im Abschluss. Foto: Deuring Photography

Nach dem deutlich gewonnen Hinspiel vor zwei Wochen im Kanton Bern schien Yellow leistungsmässig direkt dort anzuknüpfen. Angeführt von der nicht zu bremsenden Mina Vasic im linken Rückraum, führte das Heimteam nach etwas mehr als drei Minuten bereits 3:0. Doch der Schein sollte trügen. Nach dem frühen Rückstand ordnete der Trainer des Gästeteams eine enge Deckung auf Mina Vasic an und nahm auch Yellows Topscorerin Simona Grozdanovska auf dem rechten Flügel mit einer offensiven Deckung weitgehend aus dem Spiel. Die Massnahme fruchtete, Herzogenbuchsee holte in kürzester Zeit auf und ging sogar in Führung.