Gemüseanbau in Winterthur – Rüebli wachsen nicht im Supermarkt Woher stammt die Tomate? Ist der Marienkäfer ein Schädling? Auf diese und andere Fragen erhielten 600 Kinder auf dem Strickhof in Wülflingen Antworten. David Herter

Im Wettbewerb mit einer anderen Gruppe zogen die 3.-Klässlerinnen und -klässler aus Seuzach möglichst viele Rüebli aus dem Boden. Foto: Marc Dahinden

«Hopp Alex, hopp Alex», rufen 3.-Klässler aus Seuzach ihrem Kameraden zu, der mit einem Büschel Rüebli übers Feld auf sie zu rennt. Die Schülerinnen und Schüler besuchen die Schultage, die das Kompetenzzentrum in Agrar-, Lebensmittel- und Hauswirtschaft des Strickhofs jährlich veranstaltet. Dieses Jahr unter dem Motto «Chrut und Rüebli». Letztere gilt es an einem Posten möglichst rasch aus dem Boden zu ziehen, um am Ende eine grössere Ernte als die gegnerische Gruppe zu haben.

Auf den Gemüsefeldern neben dem Strickhof in Wülflingen sind sechs Posten verteilt, die von jeweils sechs Schulklassen pro Halbtag besucht werden. 600 Kinder aus den Kantonen Zürich und Schaffhausen nahmen dieses Jahr an den Schultagen teil. «Wir mussten bangen, ob wir den Anlass überhaupt durchführen können», sagt Sabine Bosshard, die beim Strickhof als Lehrperson im Bereich Bäuerinnen und Gesundheit arbeitet.

Runde Rüebli für die Dose

Mit dem erarbeiteten Schutzkonzept waren die Schultage nun möglich. An den Posten stehen die Expertinnen des Strickhofs und referieren hinter Stoffmasken mit Pflanzenmuster. «Die Rüebli gibt es in verschiedenen Farben und Formen», sagt die Expertin am Rüebli-Posten und hält gelbe, orange und violette Rüebli in die Luft. «Jö, kann man das kleine Runde da auch essen?», fragt ein Schüler.

«Das habe ich noch nie zuvor gegessen.» Schüler

Die sogenannte Pariser Karotte kennen die meisten aus der Dose mit «Erbsli und Rüebli». «Wir wollen den Kindern zeigen, dass das Gemüse nicht direkt aus dem Supermarkt, sondern von den Feldern kommt», sagt Sabine Bosshard.

«Eine klassische Amerikanerin»

Dabei sollen die Schülerinnen auch lernen, dass nicht jedes Gemüse, das erhältlich ist, ursprünglich aus der Schweiz kommt. «Aber die Tomaten gibt es doch auch hier?», sagt eine Schülerin am Posten zu den Herkunftsländern. Zwar findet man das rote Fruchtgemüse heute in beinahe allen Supermärkten, seinen Ursprung hat es jedoch in Mittel- und Zentralamerika. «Es ist eine klassische Amerikanerin», sagt der Leiter des Postens.

Erkennt man eine Tomate auch, wenn man sie mit geschlossenen Augen degustieren muss? Das können Kinder gleich selbst testen. Jeder Schüler erhält ein Gemüsestückchen zum Blindverkosten und muss die richtige Sorte erraten. Während es ein Leichtes ist, Tomaten und Rüebli zu erkennen, bereiten andere Gemüsesorten mehr Mühe. Grüne Schale, weisses Fruchtfleisch: Was fälschlicherweise als Gurke bezeichnet wurde, ist eigentlich eine Zucchetti. «Das habe ich noch nie zuvor gegessen», sagt der Schüler.

Nutzen und Schaden

Bis das Gemüse überhaupt auf dem Tisch landet, muss es erst mal in und auf gutem Boden wachsen. Dort gibt es viele kleine Tierchen: einige schaden, andere nützen den Pflanzen. «Wer kann mir sagen, was das für ein Tierchen ist?», fragt der Fachmann für Schädlinge und Nutztiere. Auf einem vergrösserten Foto ist eine Larve eines Marienkäfers zu sehen. «Glaubt ihr, dass diese Larve schädlich oder nützlich ist?» Bei dieser Frage ist sich die Klasse einig: «Die sieht viel zu nett aus, um ein Schädling zu sein.» Damit haben die Schülerinnen recht. Denn die Marienkäferlarven essen andere Schädlinge wie zum Beispiel Blattläuse.

Jeweils sechs Klassen pro Halbtag lotsten die Strichhof-Fachleute über das Gelände des Kompetenzzentrums in Wülflingen. Foto: Marc Dahinden

Um zwischen den Posten wieder Energie zu tanken, vertilgen die Kinder fleissig Äpfel. Und die Rüebli, die sie zuvor aus dem Boden gezogen haben. «Ich glaube, ich habe noch nie ein so frisches Rüebli gegessen», sagt eine Schülerin zu den Freundinnen und beisst in die gelbe Karotte.