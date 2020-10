FCW in Quarantäne – Ruhe auf der Schützenwiese Jetzt ist offiziell: Team und Staff des FCW sind seit Montag in Quarantäne. Hansjörg Schifferli

Statt Bällen nachzujagen, muss das Fanionteam des FCW zuhause bleiben. Foto: Heinz Diener

Es ist Vollzug zu melden: Seit dem Montag sitzen die gesamte erste Mannschaft und des FCW und ihr Staff für zehn Tage daheim in Quarantäne. Anlass sind drei Corona-Fälle unter den Spielern und einer im Stab. Es ist in allen Fällen aber von höchstens leichten Symptomen zu hören. Für die Letzten endet die Quarantäne-Frist am 2. November, also am Tag vor dem Heimspiel gegen den aktuellen Leader Stade Lausanne-Ouchy. Doch mittlerweile hat die Swiss Football League (SFL) wie erwartet dem Verschiebungsgesuch des FCW entsprochen.

FCW – SLO ist also der dritte Match des FCW, der nicht am geplanten Datum stattfinden kann – nach jenem gegen Chiasso vom vergangenen Samstag und dem gegen Xamax in Neuenburg vom kommenden Freitag. Als Nachholdaten stehen nach neuster Version der Planung freie Termine in der Länderspiel-Pause des Novembers im Vordergrund – also die Wochenenden des 7./8. und 14./15. November mit einem Wochentags-Termin dazwischen. Allein, wer weiss schon, wie es dannzumal aussieht …