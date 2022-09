Europäischer Kulturpreis in Zürich – Ruhm und Ehre für die Tonhalle, Mario Adorf und Yello Ein Kulturpreis aus Dresden macht am Samstag mit grossem Staraufgebot erstmals in Zürich halt. Während eines Galakonzerts werden etablierte Kulturschaffende gewürdigt.

Ein Jahr nach der Wiedereröffnung wird die Tonhalle mit ihrem Orchester und dem Chefdirigenten Paavo Järvi mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Foto: Gaëtan Bally

Zürich dürfte an diesem Wochenende die einzige Stadt der Welt sein, die gleichzeitig einen grünen und einen roten Teppich hat: Der grüne stammt vom Zurich Film Festival, das am Donnerstag eröffnet wurde. Der rote wird für den Europäischen Kulturpreis ausgerollt.

Dieser wird am Samstag in der Zürcher Tonhalle verliehen. In der Medienmitteilung wird er als «eine der wichtigsten Auszeichnungen Europas» bezeichnet. Ausgerichtet wird der öffentliche Anlass vom Europäischen Kulturforum in Dresden. Über die Bühne geht der Preis jeweils als Galakonzertabend, denn ausgetragen wird er in einer Institution für klassische Musik. Letztes Jahr im Opernhaus Bonn, 2019 in der Wiener Staatsoper.

Das Europäische Kulturform setze als Preisverleiher «ein Jahr nach der intensiven vierjährigen Renovierung der Tonhalle einen besonderen Akzent in der Alpenrepublik», lässt sich Bernhard Reeder, Vorstandsvorsitzender des Europäischen Kulturforums, in einer Pressemitteilung zitieren.

Die Ausgezeichneten sind etabliert

Die meisten Preisträgerinnen und Preisträger sind bereits sehr etabliert. Abgesehen vom ukrainischen Nachwuchs-Geiger Illia Bondarenko, der den mit 10’000 Euro dotierten Förderpreis erhält, bekommt niemand Geld, sondern nur Ruhm und Ehre in Form eines Taurus-Pokals. Viele der Ausgezeichneten treten während des Galakonzerts auf.

Wird mit seiner Band ausgezeichnet und spielt mit dem Tonhalle-Orchester «Alles aus Liebe»: Campino, Sänger von Die Toten Hosen. Foto: Thomas Egli

Wie das Tonhalle-Orchester, das unter der Leitung von Chefdirigent Paavo Järvi als Gastgeber fungiert. Es spielt Beethoven und Rossini und wird für sein kulturelles Engagement geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet und auftreten werden internationale Klassikstars wie Cellistin Sol Gabetta oder Violinist Nigel Kennedy sowie die Rockband Die Toten Hosen. Geehrt wird auch – zum zweiten Mal in diesem Jahr nach dem Grand Prix Musik des Bundesamts für Kultur – das Zürcher Musikduo Yello.

Neben Musikerinnen und Musikern werden auch Leute aus der Filmbranche einen Taurus im Empfang nehmen, namentlich die italienische Schauspielerin Claudia Cardinale und der deutsche Schauspieler Mario Adorf. Der mittlerweile 92-Jährige kommt für sein Lebenswerk in die Kränze und kehrt für die Preisübergabe in seine Geburtsstadt zurück.

cs

Fehler gefunden?Jetzt melden.