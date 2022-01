Mehr Impftermine für Kinder – Run auf Kinderimpfung hält an – Winterthur reagiert Aufgrund der hohen Nachfrage nach Covid-Impfungen für Kinder ab 5 Jahren hat das Impfzentrum Winterthur nun deutlich mehr freie Termine aufgeschaltet. Thomas Münzel

Im Impfzentrum Winterthur haben bis jetzt rund 1000 Kinder eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. Foto: Keystone

Soll ich mein Kind gegen Covid-19 impfen lassen? Viele Eltern in Winterthur und Umgebung scheinen diese Frage zu bejahen. Denn als Anfang Januar bekannt wurde, dass sich auch Kinder ab 5 Jahren im hiesigen Impfzentrum immunisieren lassen können, war der Ansturm gross. Die aufgeschalteten Termine waren rasch vergeben. «Inzwischen haben bereits rund 1000 Kinder eine Impfung erhalten», sagt Thomas Kraft, Leiter des Impfzentrums Winterthur.

Da die hohe Nachfrage nach Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren anhält, hat das Impfzentrum jetzt reagiert. «Wir wollen am kommenden Sonntag mit einer entsprechenden Aktionswoche starten und haben deshalb bereits jetzt zusätzliche Termine aufgeschaltet», sagt Kraft. «Man kann also per sofort buchen.» Es gehe insbesondere darum, noch rechtzeitig vor den Sportferien für so viele Kinder wie möglich ein Impfangebot zu machen, erklärt der Leiter des Impfzentrums.