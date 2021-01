Unsicherheit wegen Corona-Lage – Run auf Wohnungen für die Sommerferien hat schon begonnen Die Sportferien stehen vor der Tür, doch viele denken angesichts des Pandemie-Wirrwarrs schon weiter: Um nicht leer auszugehen, buchen sie jetzt schon. Konrad Staehelin

Die Ferienwohnungen werden auch kommenden Sommer voll sein: Guarda im Unterengadin. Foto: Imago Images/Imagebroker

Das Januarloch bringt die grundsätzlichen Fragen des Warum und Weshalb des Lebens aufs Tapet, vielerorts dominiert das Hudelwetter, und ein mutiertes Virus zwingt die halbe Schweiz ins Homeoffice. Trotz – oder genau wegen? – der Tristesse plant ein beachtlicher Teil der Bevölkerung schon den Sommer. Und zwar im Inland. Alles andere wäre zum jetzigen Stand keine Planung, sondern eine riskante Wette.

Wie eine Recherche dieser Zeitung zeigt, sind bei mehreren Anbietern von Ferienwohnungen schon deutlich mehr Buchungen für die Sommermonate eingegangen als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. So meldet der Anbieter E-Domizil für den Juni gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 118 Prozent, für den Juli eines von 78 Prozent und für den August eines von 11 Prozent. E-Domizil bietet in der Schweiz rund 14’000 Objekte an; die meisten davon befinden sich im Besitz von Privaten.

Auch die Schweizer Reisekasse (Reka), die in der Schweiz 1200 Ferienwohnungen vermittelt, verzeichnet für die Hauptferienmonate Juli und August ein Plus von knapp einem Fünftel. Das Unternehmen Interhome verzeichnet für den Sommer einen Buchungsstand leicht über Vorjahresniveau. An den Preisen hat sich laut den Anbietern kaum etwas geändert.

Den letzten Sommer im Hinterkopf

«Natürlich hat das alles vor allem mit der unsicheren Corona-Lage zu tun», sagt Pascal Jenny, Tourismusdirektor von Arosa. «Noch weiss niemand genau, wie sich das Jahr entwickeln wird. Wer seine Sommerferien jetzt schon fix planen will, fährt mit einer Buchung im Inland am besten.» In Arosa liegen die Buchungszahlen für den Sommer zwischen 20 und 40 Prozent über Vorjahresniveau.

Vielen Menschen dürfte der vergangene Sommer noch in bester Erinnerung sein, wo zur Hochsaison in beliebten Regionen kaum mehr eine Ferienwohnung oder ein Platz auf dem Campingplatz zu ergattern war: Sie gehen jetzt mit einer Buchung im Inland auf Nummer sicher, statt darauf zu wetten, dass sich die Corona-Lage stark entspannt und Reisen auf dem ganzen Kontinent wieder möglich wird.

Letzteres ist zwar denkbar, sollten die Länder die Pandemie dank Impfung und steigender Temperaturen in den Griff kriegen. Doch garantiert ist eine Abflachung der Zahlen nicht: So warnte der deutsche Virologe Christian Drosten vergangene Woche vor einer Sommerwelle, die durch zu schnelle Öffnungsschritte provoziert werden könnte.

Für Juli und August sind nur noch zwei von fünf Wohnungen zu haben.

Tourismusdirektor Jenny fügt als zusätzlichen Grund für den Fokus aufs Inland an, dass viele Menschen 2020 Ferien in der Schweiz schätzen gelernt hätten und diese auch über ein allfälliges Ende der Pandemie hinaus weiterhin buchen würden. «Ich denke da vor allem an Ferien über den Röstigraben hinweg. Wir verzeichnen jetzt schon wieder viele Buchungen aus dem Welschland.»

Das lässt vermuten, dass wie im Rekordsommer 2020 auch 2021 wieder vor allem jene Destinationen profitieren könnten, die traditionell viele Schweizer anziehen. So teilt Interhome beispielsweise mit, dass für die Frühlings- und Sommermonate das Tessin, das Wallis, das Val d’Anniviers und das Engadin beliebt seien – die üblichen Verdächtigen also.

Dass gerade Ferienwohnungen boomen, hat verschiedene Gründe. «Die Gäste fühlen sich sicherer als im Hotel, wo sie bei den Mahlzeiten und in den Gängen zahlreichen anderen Menschen begegnen», sagt André Wellig, Marketingleiter der Tourismusorganisation der Jungfrau-Region. Dort, also in den Destinationen Grindelwald, Wengen, Mürren, Lauterbrunnen und Haslital, ziehen die Buchungen für Ferienwohnungen für den Sommer deswegen ebenfalls an. Bei den Hotels dagegen bewegen sie sich kaum.

Reka sehr optimistisch

«Das hängt aber auch mit der Gästestruktur zusammen», erklärt Markus Berger, Sprecher der Marketingorganisation Schweiz Tourismus. «Schweizer Gäste und Gäste aus den Märkten Benelux und Deutschland sind ziemlich Ferienwohnung-affin.» Gäste aus anderen europäischen Ländern und vor allem aus Überseemärkten wohnten demgegenüber deutlich lieber im Hotel.

Wie der Verband Hotelleriesuisse meldet, liegen die Buchungszahlen für den Sommer deswegen auch in den Ferienregionen noch deutlich unter Vorjahresniveau. Ganz besonders gilt das für die Jungfrauregion mit ihrem bei Interkontinental-Touristen beliebten Aushängeschild Jungfraujoch.

Des einen Leid ist des anderen Glück. Roger Seifritz, Direktor des Ferienwohnungsanbieters Reka, geht davon aus, dass seine Genossenschaft in der Schweiz ein ähnlich starkes Sommerhalbjahr wie 2020 erleben könnte, sofern neue Varianten des Coronavirus ihr keinen Streich spielten. Für Juli und August sind nur noch zwei von fünf Wohnungen zu haben. Wer zur Hochsaison in eine Reka-Wohnung will, muss sich sputen.