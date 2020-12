Neue Rheinbrücke – Rund 15 Millionen Franken für die neue Rheinbrücke Nun liegt das eigentliche Bauprojekt für die neue Brücke über den Rhein zwischen Flaach und Rüdlingen auf. Während der Bauarbeiten dient die alte Brücke als Umleitung. Markus Brupbacher

Die bestehende Brücke über den Rhein zwischen Flaach und Rüdlingen wird neu gebaut. Foto: Markus Brupbacher

Dass die Brücke über den Rhein zwischen Flaach ZH und Rüdlingen SH ersetzt wird, darüber berichtete der «Landbote» bereits im März 2019.

Rot eingezeichnet ist jener Bereich, wo die Bauarbeiten an und um die Brücke erfolgen. Kartenausschnitt: PD

Nach dem Vorprojekt liegt nun das eigentliche Bauprojekt noch bis am 18. Januar 2021 öffentlich auf. Der Neubau der Rheinbrücke und die baulichen Anpassungen der Zufahrten an den beiden Flussufern sollen 14,92 Millionen Franken kosten, wie der Medienmitteilung des Zürcher Regierungsrates zu entnehmen ist. Der Rat hat den Betrag bewilligt, wobei der Kanton Schaffhausen einen Vierteil dieser Kosten zu übernehmen hat; die zusätzlichen Ausgaben in der Höhe von 780’000 Franken für den Rad- und Gehweg trägt der Kanton Zürich alleine.