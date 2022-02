Mobilfunk in Kleinandelfingen – Rund 30 Prozent der Oerlinger sind gegen eine zweite 5G-Antenne 120 Unterschriften und gut 20 Baurechtsentscheide: Der Widerstand im Kleinandelfinger Dorf Oerlingen gegen eine neue 5G-Mobilfunkantenne ist gross. Markus Brupbacher

Blick auf Oerlingen neben der Weinlandautobahn A4: Im oberen rechten Bildviertel ist das Baugespann für die Mobilfunkantenne zu erkennen. Foto: Madeleine Schoder

Im Herbst 2019 gab es im Weinland erst eine einzige 5G-Mobilfunkantenne nordöstlich von Oerlingen. Inzwischen sind es im Bezirk Andelfingen 19 Stück. Anfang Juni letzten Jahres waren es 14 solche Antennen, im August 16. Nun will das Mobilfunkunternehmen Salt in Oerlingen an der Loostrasse 10 eine 5G-Antenne bauen, rund 250 Meter von der bestehenden Anlage entfernt.