Winterhilfe in Berg am Irchel – Rund 60 ausgehungerte Greifvögel eingeliefert Auf den Wintereinbruch im Januar haben die Vögel unterschiedlich reagiert. In der Greifvogelstation in Berg am Irchel konnten viele Patienten gerettet werden, aber nicht alle. Gabriele Spiller

Stationsleiter Andreas Lischke zeigt einen Kauz. Foto: Doris Fanconi/Archiv

Zwar liegt erneut eine Schneedecke, doch der ganz grosse Schnee von Mitte Januar ist erst mal vorüber. Für Mensch und Tier war er dennoch ungewohnt. Viele Leser reagierten in Kommentaren auf die Landbote-Artikel über hungernde Greifvögel und zusätzliche Vogelfütterungen. Der Leiter der Greifvogelstation Berg am Irchel, Andreas Lischke, zieht Bilanz.

«Wir erhielten etwa 60 Patienten, hauptsächlich Mäusebussarde, wenige Turmfalken und Rotmilane», sagt er, «ein Uhu, drei Waldohreulen und ein Weissstorch kamen auch in dieser Zeit.» Es seien vor allem die Mäusefresser, die darunter leiden, dass sich Nagetiere unter der Schneedecke Gänge graben und so an der Oberfläche nicht zu sehen sind.