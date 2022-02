«Mission W» in Wila – Rund um das Gemeindehaus soll es kreuchen und fleuchen Die Gemeinde Wila will die Bevölkerung für Artenvielfalt und Biodiversität begeistern. Eine Pflanzaktion beim Gemeindehaus ist «nur» der Anfang. Rafael Rohner

Die Projektmitglieder vor dem Gemeindehaus: Gemeinderat Simon Mösch, Lukas Schweizer, Angelika Studer und Christoph Meili (von links). Foto: Marc Dahinden

Es gibt wohl kaum jemanden, der an der Gemeindeverwaltung in Wila vorbeispaziert und sich spontan denkt: «Hach, das ist jetzt aber schön hier!» Ein kurz geschnittener Rasen und Steingärten dominieren das Bild. Schmetterlinge und Bienen finden in solch herausgeputzter Umgebung keine Nahrung.