Tage des Denkmals in Winterthur und Region – Rundgang durch denkwürdige Bauten Die europäischen Denkmaltage führen auch in die Stadt und Region, von Oberstammheim bis Bauma. Till Hirsekorn

Hier zieht bald die ZHAW ein: Ins Haus Adeline Favre am Katharina-Sulzer-Platz.



Visualisierung: PD

Die europäischen Denkmaltage vom 12. und 13. September machen mit diversen Führungen auch halt in Winterthur und der Region, alleine in Winterthur achtmal. Zweimal davon im Römerholz zur 1915 erbauten Villa, aber in einer «Kunstzeitmaschine» durch das Museum. Das frisch umgebaute Haus Adeline Favre am Katharina-Sulzer-Platz zeigt den Neubau im Industriekontext.

Umgebaut wird derzeit auch das Gymnasium Im Lee aus den 1960ern. Wie bringt man moderne Schulnutzung und Denkmalpflege zusammen? Auch der Gartenstadt Brühlberg und dem «Mythos Töss» kann man an jenem Wochenende auf die Spur gehen. Töss: «Klosterleben, Industriequartier und Multikulti.»

Drei Touren führen in die Region. In Unterstammheim gibt es Einblicke in den Fachwerkbau, in Oberstammheim einen Besuch in einer alten Trotte, und in Bauma machen am Bahnhof die Eisenbähnler Dampf.