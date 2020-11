Abo Das Traumhaus wird zum Albtraum

Das Rundhaus an der Luegetenstrasse muss in den rechtmässigen Zustand zurückversetzt und auf die in der Baubewilligung erlaubte Höhe von 8,50 Metern zurückgebaut werden. Für das Bundesgericht ist die Überschreitung um 64 Zentimeter keine geringfügige Abweichung.