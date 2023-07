Trotz Sanktionen – Russen machen wieder vermehrt Ferien in der Schweiz Jahrelang sind kaum mehr Touristen aus Russland gekommen. Jetzt steigen die Zahlen – obwohl die Reisen mühsamer und teurer geworden sind. Cyrill Pinto

Eine Reisegruppe aus Russland besucht Zürich: Gegenüber den Jahren vor der Pandemie machen nur noch wenige Touristen aus Russland halt in der Schweiz. Zuletzt nahm ihre Zahl jedoch zu. Foto: Petra Orosz (Keystone)

Wer in diesem Sommer in Tourismusorten wie St. Moritz oder Zermatt unterwegs ist, dem fällt es auf: Hier und da sprechen Touristen nicht Deutsch, Englisch oder Französisch. Auch Gäste aus Russland sind hierzulande wieder anzutreffen. Neueste Zahlen zeigen: Erstmals seit Ausbruch der Pandemie und nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Zahl russischer Touristen in der Schweiz wieder zugenommen – auf tiefem Niveau zwar, aber immerhin.