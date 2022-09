Nach Eklat bei ESAF-Festumzug – Russen-Verein soll Basler Kinder nicht mehr unterrichten dürfen Beim Festumzug hatte eine Russin ein Symbol auf ihre Tracht aufgenäht, das die Unterstützung für den russischen Angriffskrieg ausdrückt. Das hat nun Konsequenzen. Mirjam Kohler Simon Erlanger UPDATE FOLGT

Der Verein Russkij Basel am Festumzug des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Frau mit dem aufgenähten Z ist auf diesem Bild nicht sichtbar. Archivbild: Lucia Hunziker

Der Auftritt sorgte für Empörung: Am Festumzug im Vorfeld des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests nahm eine Russin mit einem aufgenähten «Z» an ihrer Tracht teil. Das Symbol steht für die Unterstützung des Angriffskrieges auf die Ukraine.

Besonders brisant daran war, dass die Frau zur Trachtengruppe des Vereins «Russkij Basel» gehört. Dieser richtet in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland die Kurse für «heimatliche Sprache und Kultur (HSK)» aus. Dabei werden Primarschülerinnen und Primarschüler in der russischen Sprache unterrichtet, die Note wird ins Zeugnis eingetragen.

Am Donnerstag veröffentlichte das Erziehungsdepartement Basel-Stadt folgendes Statement: «Aufgrund von diversen Rückmeldungen aus der Bevölkerung, der Vorkommnisse am ESAF in Pratteln und Erkenntnissen aus der Medienberichterstattung der vergangenen Tage haben wir die Lage analysiert. Wir sind aufgrund der uns vorliegenden Informationen zur Auffassung gelangt, dass die Bedingungen für eine Bewilligung für die Erteilung von Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur durch den Verein Russkij nicht mehr erfüllt sind.»

Dies insbesondere betreffend der Stichworte «politische Neutralität des Unterrichts» und «Bekenntnis zu Schweizer Grundrechten und Grundwerten». Am Mittwochabend habe ein Gespräch zwischen dem Erziehungsdepartement und dem Verein stattgefunden. Der definitive Entscheid werde im Verlauf der nächsten Woche erwartet.

