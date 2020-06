Gemeindeversammlung – Russikon kann Schulareal vergrössern Alle Geschäfte kamen durch, obwohl sich vorab das Politische Gemeindeforum kritisch zu den Investitionen geäussert hatte. Nicole Döbeli

Das Haus am Schulweg 1 gehört nun der Gemeinde und kann dereinst abgerissen werden, um das Schulareal zu vergrössern. Foto: Enzo Lopardo

Die Gemeinde Russikon hat 2019 viel weniger investiert, als sie es eigentlich geplant hatte. Gerade mal 14 Prozent der budgetierten Investitionen wurden umgesetzt. Im Vorfeld der Gemeindeversammlung, die am Montagabend stattfand, äusserte sich deshalb das Politische Gemeindeforum und zeigte sich besorgt. «Dringend nötige Investitionen werden zulasten der nächsten Jahre verschoben. Diese Art der Projektabwicklung wird den Steuerzahler in den nächsten Jahren noch sehr viel Geld kosten», schrieb das Forum in einer Mitteilung.