Anfang der Woche haben die Russen grossflächig ukrainische Städte beschossen. Welche Rolle spielten Drohnen bei diesen Angriffen?

Vom Iran gelieferte Drohnen versetzen Russland in die Lage, Ziele in der Ukraine weit hinter der Frontlinie, tiefer im ukrainischen Hoheitsgebiet, anzugreifen. Drohnenangriffe sind billiger als der Einsatz von Raketen und Flugkörpern. Zum ersten Mal seit Juni haben die Russen Armeegebäude und einige Ziele in der Umgebung von Kiew ins Visier genommen; diese Drohnen griffen Industrieanlagen und Artillerie in der Umgebung von Charkiw, in der Region Dnipropetrowsk, Odessa und Mikolajiw an.