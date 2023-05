Hilfswerk aus Winterthur – Russische Raketen zerstören Hilfsgüter für die Ukraine Das Lager der Winterthurer Hilfsorganisation Licht im Osten wurde am Samstag bei einem russischen Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Ternopil zerstört. Helmut Dworschak

Die zerstörte Lagerhalle, Aufnahme vom 15. Mai. Foto: PD

Ein Raketenangriff auf das Hilfsgüterlager von Licht im Osten in der westukrainischen Stadt Ternopil hat am Samstag grossen Schaden angerichtet. Laut einer Medienmitteilung der Hilfsorganisation hätten am Montag 200 Lebensmittelpakete verteilt werden sollen. Nun seien sie verbrannt. Das Winterthurer Missions- und Hilfswerk Licht im Osten leistet humanitäre Hilfe in Osteuropa, Russland und Zentralasien.