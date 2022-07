Datenanalyse zum Ukraine-Krieg – Russische Truppen verschiessen täglich 50’000 Granaten Das russische Militär legt die Ukraine mit seiner Feuerkraft in Schutt und Asche. Wie Putins Armee dabei vorgeht, zeigt ein einmaliger Datensatz. Dominik Balmer Sebastian Broschinski

Mehr als 2800 Kurz- und Langstreckenraketen hat das russische Militär gemäss der Zeitung «Kyiv Independent» seit Beginn der Invasion am 24. Februar auf Ziele in der Ukraine geschossen. Pro Tag kommen derzeit schätzungsweise 50’000 Artillerie-Granaten hinzu. Das sagt Niklas Masuhr, Analyst für militärische Strategien am Zentrum für Sicherheitspolitik der ETH Zürich. Täglich sterben 150 ukrainische Soldaten und Zivilisten in diesem Feuerhagel.